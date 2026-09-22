O aspirador sem cabo Philips da série 8000 apresenta uma potência de sucção baixa

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Pode haver várias razões que justifiquem a baixa potência de sucção do seu aspirador sem cabo Philips da série 8000. Encontre o nome do modelo do aspirador e descubra como resolver facilmente este problema de forma autónoma nas secções seguintes.
O filtro e/ou a câmara ciclónica estão sujos
Se o filtro e/ou a câmara ciclónica (peça colorida no recipiente do pó) estiverem sujos, vai notar que a potência de sucção diminuirá. Para resolver este problema, siga as instruções para limpar ambas as peças:
Um objeto está preso na passagem do fluxo de ar
Um objeto externo pode estar preso na passagem do fluxo de ar. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal seguindo os passos indicados no manual do utilizador ou no vídeo abaixo.
Verifique o tubo, retirando-o do aparelho principal. Além disso, verifique se existem objetos presos no aspirador portátil. Retire o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.
O filtro não se encontra no aparelho
Se o filtro não se encontrar no aparelho, tal pode causar problemas na potência de sucção. Certifique-se de que o filtro está no aparelho e montado corretamente. Quando colocar o recipiente do pó no aparelho, é importante alinhar primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar.
Os canais de ar do bocal do aspirador e da esfregona estão obstruídos
Se os canais de ar do bocal do aspirador e da esfregona estiverem obstruídos, a potência de sucção pode diminuir. Para resolver este problema, siga as instruções seguintes para limpar o bocal:
O recipiente do pó está cheio
Quando o recipiente do pó do aspirador Philips está cheio, a potência de sucção será mais baixa do que o habitual. Esvazie o recipiente do pó para recuperar uma potência de sucção suficiente (imagens A1-A3).
O filtro está sujo
Se o filtro estiver sujo, vai notar que a potência de sucção diminuirá. Para resolver este problema, siga as instruções seguintes para limpar o filtro:
O recipiente do pó e/ou a câmara ciclónica estão sujos
Se o recipiente do pó e/ou a câmara ciclónica (peça colorida no recipiente do pó) estiverem sujos, vai notar que a potência de sucção diminuirá. Para resolver este problema, siga as instruções seguintes para limpar ambas as peças:
A escova rotativa está presa
A sujidade ou os cabelos podem ficar presos sob a escova do aspirador sem cabo Philips.
Isto pode fazer com que a escova rotativa fique presa e vai notar que a potência de sucção
diminuirá. Siga os passos abaixo para limpar a escova do aspirador:
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC8349/01 , XC8347/01 , XC7042/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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