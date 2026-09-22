O aspirador sem cabo Philips da série 8000 apresenta uma potência de sucção baixa

O filtro e/ou a câmara ciclónica estão sujos

Se o filtro e/ou a câmara ciclónica (peça colorida no recipiente do pó) estiverem sujos, vai notar que a potência de sucção diminuirá. Para resolver este problema, siga as instruções para limpar ambas as peças:

Câmara ciclónica/recipiente do pó

Desligue o aparelho (imagem A1).

Retire o recipiente premindo o botão enquanto mantém o aparelho num ângulo de 45 graus (imagem 2).

Levante a peça colorida para aceder ao recipiente (imagem A3). Certifique-se de que remove os cabelos e a sujidade presos na câmara ciclónica.

Esvazie o recipiente do pó (imagem A4).

Enxague o recipiente do pó com água corrente. Evite utilizar a máquina de lavar loiça (imagem A5).

Certifique-se de que o recipiente do pó está completamente seco antes de o instalar novamente (imagens A6-A7).

Filtro

Retire o compartimento do filtro da peça colorida, rodando-o para a esquerda (imagem B8).

Retire o separador de espuma lavável do compartimento do filtro (imagem B9).

Sacuda ambas as peças num caixote do lixo para limpar (imagem B10).

Enxague o separador de espuma (imagem B11) e esprema até sair água limpa (imagem B12). Não se esqueça de enxaguar o compartimento do filtro. Nota: para obter os melhores resultados de limpeza, passe a água através do filtro com a patilha voltada para baixo, permitindo que o pó mais aderente seja retirado.

Deixe o filtro secar durante 24 horas (imagem B13).

Monte as peças (imagens B14-16).

O recipiente do pó não está encaixado corretamente no aparelho

Se o recipiente do pó não estiver encaixado corretamente, tal pode causar problemas na potência de sucção. Certifique-se de que o recipiente do pó está devidamente encaixado, alinhando primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar. Veja como deve fazer nos minutos 1:10 a 1:15 do vídeo abaixo.

Nota :

Certifique-se de que alinha primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar.

Certifique-se de lava o filtro, pelo menos, uma vez por mês se utilizar o aparelho com regularidade.