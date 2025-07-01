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Assistência Philips

Sinto dor ou desconforto durante a extração

Embora alguma sensibilidade inicial possa ser normal, a extração não deve ser dolorosa. A dor ou o desconforto durante a extração é frequentemente causada por uma almofada/flange incorreta, tamanho incorreto do protetor do peito ou inserção, posicionamento da bomba incorreto, definições de sucção incorretas ou peças da bomba desgastadas.

A sensação da extração deve ser uma puxada rítmica. Não deve sentir ardor, aperto ou dor.

A dor e o stress podem interferir com o seu reflexo de ejeção do leite, o que pode tornar a remoção do leite menos eficaz. A extração confortável suporta o fluxo de leite e a sua experiência de extração geral.

Se tiver dores graves, hemorragias, pele quebrada ou sinais de infeção, pare de utilizar a bomba e consulte um profissional de saúde.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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