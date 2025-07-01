Assistência Philips Sinto dor ou desconforto durante a extração

Embora alguma sensibilidade inicial possa ser normal, a extração não deve ser dolorosa. A dor ou o desconforto durante a extração é frequentemente causada por uma almofada/flange incorreta, tamanho incorreto do protetor do peito ou inserção, posicionamento da bomba incorreto, definições de sucção incorretas ou peças da bomba desgastadas.

A sensação da extração deve ser uma puxada rítmica. Não deve sentir ardor, aperto ou dor.

A dor e o stress podem interferir com o seu reflexo de ejeção do leite, o que pode tornar a remoção do leite menos eficaz. A extração confortável suporta o fluxo de leite e a sua experiência de extração geral.

Se tiver dores graves, hemorragias, pele quebrada ou sinais de infeção, pare de utilizar a bomba e consulte um profissional de saúde.

Passo 1: Verifique o nível de sucção A utilização de um nível de sucção demasiado elevado pode causar desconforto, sensibilidade nos mamilos e dores durante a extração. Extraia leite de forma confortável e eficaz utilizando o nível máximo de sucção confortável. Para encontrar o nível máximo de sucção confortável, ajuste a sucção no motor até atingir o nível mais alto que consegue suportar sem dor e, em seguida, baixe um a dois níveis a partir daí. O nível máximo de sucção confortável varia consoante a sessão de extração e a hora do dia (varia especialmente entre o dia e a noite); por isso, certifique-se de que ajusta as suas definições se sentir dor ou desconforto. Se a extração se tornar dolorosa, reduza imediatamente o nível de sucção. Passo 2: Verifique como está a usar a bomba O posicionamento incorreto pode causar desconforto, dor e fluxo de leite reduzido. Verifique se: O seu mamilo está centrado na almofada/flange ou no protetor do peito

A almofada/flange ou o protetor do peito encaixa confortavelmente contra o peito

A bomba está montada corretamente

Todas as peças da bomba estão bem encaixadas Se estiver a utilizar a nossa bomba mãos-livres ou portátil, certifique-se de que os copos de recolha estão corretamente posicionados no interior do sutiã antes de iniciar uma sessão de extração. Passo 3: Verifique o encaixe da bomba O encaixe incorreto é uma das causas mais comuns de dor durante a extração. Verifique se: O seu mamilo se move livremente durante a extração

Os componentes da bomba encaixam confortavelmente

Nada causa fricção, aperta, provoca vermelhidão contínua ou deixa o seu mamilo com um aspeto invulgarmente pálido após a extração

Quaisquer almofadas/flanges, protetores do peito ou inserções têm o tamanho correto para si Apenas para bombas tira-leite elétricas portáteis e mãos-livres Natural Care Philips Avent e para bombas tira-leite elétricas mãos-livres Philips Avent O tamanho do seu mamilo pode mudar ao longo do tempo. Se a extração se tiver tornado desconfortável apesar de ter um bom encaixe anterior, considere voltar a verificar o tamanho do seu protetor do peito ou o tamanho da inserção. Se o seu protetor do peito ou inserção não encaixar corretamente, experimente um tamanho diferente. Para a bomba tira-leite elétrica portátil e mãos-livres Natural Care Philips Avent – consulte o nosso artigo de perguntas frequentes "Como é que escolho o tamanho correto do protetor do peito/inserção para mamilo para a minha bomba tira-leite portátil?" Para a bomba tira leite elétrica mãos-livres da Philips Avent – consulte o nosso artigo de perguntas frequentes "Como é que escolho o tamanho correto do protetor do peito/inserção para mamilo?" Passo 4: Verifique as peças da bomba Peças da bomba gastas ou danificadas podem afetar o conforto e o desempenho da bomba.

Inspecione a membrana de silicone e outras peças da bomba quanto a: Rasgões

Fissuras

Aberturas

Sinais de desgaste ou danos

Se alguma peça estiver danificada, pare de a utilizar e substitua-a antes de voltar a extrair. Passo 5: Prepare-se para uma sessão de extração confortável Estar relaxada e confortável pode ajudar a suportar o fluxo de leite e a tornar a extração mais confortável. Antes de extrair: Sente-se numa posição confortável

Olhe para o seu bebé, pense no seu bebé ou mantenha uma fotografia nas proximidades para ajudar a apoiar o fluxo de leite

Extraia num ambiente calmo, se possível

Aplique uma toalha quente no peito

Massaje suavemente o peito antes de extrair

Conclua o modo de estimulação da bomba antes de mudar para o modo de extração Passo 6: Cuidados para mamilos doridos Se os seus mamilos estiverem sensíveis após a extração: Permita que sequem entre sessões

Considere a utilização de creme para mamilos, se recomendado pelo seu profissional de saúde

Se necessário, utilize discos ou compressas para o peito para ajudar a reduzir a fricção Preste sempre atenção ao seu corpo. Se a dor continuar, piorar ou ocorrer durante cada sessão de extração, pare de utilizar a bomba e consulte um profissional de saúde. Continua a sentir desconforto? Se continuar a sentir dor ou desconforto depois de seguir os passos acima: Reveja o manual do utilizador da bomba

Contacte o Centro de apoio ao cliente da Philips

Consulte o seu profissional de saúde ou consultor de lactação