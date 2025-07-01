Sinto dor ou desconforto durante a extração

Embora alguma sensibilidade inicial possa ser normal, a extração não deve ser dolorosa. A dor ou o desconforto durante a extração é frequentemente causada por uma almofada/flange incorreta, tamanho incorreto do protetor do peito ou inserção, posicionamento da bomba incorreto, definições de sucção incorretas ou peças da bomba desgastadas.
A sensação da extração deve ser uma puxada rítmica. Não deve sentir ardor, aperto ou dor.
A dor e o stress podem interferir com o seu reflexo de ejeção do leite, o que pode tornar a remoção do leite menos eficaz. A extração confortável suporta o fluxo de leite e a sua experiência de extração geral.
Se tiver dores graves, hemorragias, pele quebrada ou sinais de infeção, pare de utilizar a bomba e consulte um profissional de saúde.
A utilização de um nível de sucção demasiado elevado pode causar desconforto, sensibilidade nos mamilos e dores durante a extração. Extraia leite de forma confortável e eficaz utilizando o nível máximo de sucção confortável. Para encontrar o nível máximo de sucção confortável, ajuste a sucção no motor até atingir o nível mais alto que consegue suportar sem dor e, em seguida, baixe um a dois níveis a partir daí.
O nível máximo de sucção confortável varia consoante a sessão de extração e a hora do dia (varia especialmente entre o dia e a noite); por isso, certifique-se de que ajusta as suas definições se sentir dor ou desconforto.
Se a extração se tornar dolorosa, reduza imediatamente o nível de sucção.
O posicionamento incorreto pode causar desconforto, dor e fluxo de leite reduzido.
Verifique se:
O seu mamilo está centrado na almofada/flange ou no protetor do peito
A almofada/flange ou o protetor do peito encaixa confortavelmente contra o peito
A bomba está montada corretamente
Todas as peças da bomba estão bem encaixadas
Se estiver a utilizar a nossa bomba mãos-livres ou portátil, certifique-se de que os copos de recolha estão corretamente posicionados no interior do sutiã antes de iniciar uma sessão de extração.
O encaixe incorreto é uma das causas mais comuns de dor durante a extração.
Verifique se:
O seu mamilo se move livremente durante a extração
Os componentes da bomba encaixam confortavelmente
Nada causa fricção, aperta, provoca vermelhidão contínua ou deixa o seu mamilo com um aspeto invulgarmente pálido após a extração
Quaisquer almofadas/flanges, protetores do peito ou inserções têm o tamanho correto para si
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O tamanho do seu mamilo pode mudar ao longo do tempo. Se a extração se tiver tornado desconfortável apesar de ter um bom encaixe anterior, considere voltar a verificar o tamanho do seu protetor do peito ou o tamanho da inserção.
Se o seu protetor do peito ou inserção não encaixar corretamente, experimente um tamanho diferente.