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Assistência Philips

A minha máquina de barbear Philips está a fazer um ruído forte

Se a sua máquina de barbear Philips emite um ruído forte quando a liga, a montagem incorreta é a causa mais provável. Uma máquina de barbear (re)montada incorretamente (após a limpeza, por exemplo) emite um ruído de chocalhar quando é utilizada.

Siga as instruções abaixo para se certificar de que a sua máquina de barbear foi (re)montada corretamente.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S9983/95, XP9407/37, XP9405/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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