A minha máquina de barbear Philips está a fazer um ruído forte
Se a sua máquina de barbear Philips emite um ruído forte quando a liga, a montagem incorreta é a causa mais provável. Uma máquina de barbear (re)montada incorretamente (após a limpeza, por exemplo) emite um ruído de chocalhar quando é utilizada.
Siga as instruções abaixo para se certificar de que a sua máquina de barbear foi (re)montada corretamente.
Cada cabeça de corte é composta por uma lâmina e uma proteção, com um anel de retenção individual para a fixar na unidade de corte (também conhecido como suporte da cabeça de corte). Cada lâmina e proteção formam um conjunto único. Por isso, volte sempre a colocar cada lâmina na respetiva proteção após a limpeza. Coloque a lâmina na proteção com a parte cortante voltada para baixo.
Volte a colocar as cabeças de corte na unidade de corte e utilize os anéis de retenção para as fixar firmemente no lugar.
Para obter instruções detalhadas sobre como remover e voltar a colocar as cabeças de corte, consulte o manual do utilizador fornecido com o produto ou consulte o vídeo abaixo para obter orientação geral.
Cada cabeça de corte é composta por uma lâmina e uma proteção, com um anel de retenção para a fixar na unidade de corte (também conhecido como suporte da cabeça de corte). Cada lâmina e proteção formam um conjunto único. Por isso, volte sempre a colocar cada lâmina na respetiva proteção após a limpeza. Coloque a lâmina na proteção com a parte cortante voltada para baixo.
Quando utilizar a armação de fixação para bloquear as cabeças de corte novamente na unidade de corte, certifique-se de que esta está bem fixa na posição correta. Quando a armação de fixação estiver corretamente colocada, esta não deve sair se tentar separá-la da unidade de corte.
Se o modelo de máquina de barbear tiver cabeças de corte que encaixam na armação de fixação antes de serem bloqueadas na unidade de corte, certifique-se de que os entalhes nas cabeças de corte estão nas saliências da armação de fixação (consulte a ilustração abaixo).
Para obter instruções detalhadas sobre como remover e voltar a colocar as cabeças de corte, consulte o manual do utilizador fornecido com o produto.
Se tiver montado a máquina de barbear corretamente e esta continuar a emitir um ruído forte, poderá estar danificada. Solicite uma reparação ou substituição da sua máquina de barbear.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:S9983/95, XP9407/37, XP9405/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›