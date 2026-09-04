Não estou a obter bons resultados com a minha máquina de barbear Philips

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Se a máquina de barbear Philips não barbear conforme esperado, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.

Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S8830/54 , XP521/03 , S6632/14 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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