Assistência Philips Não estou a obter bons resultados com a minha máquina de barbear Philips

Se a máquina de barbear Philips não barbear conforme esperado, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.



Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte.

1. A máquina de barbear Philips tem de ser limpa O desempenho da máquina de barbear pode ter diminuído porque esta precisa de ser limpa. As cabeças de corte podem não estar a funcionar corretamente com partículas de sujidade ou pelos presos no interior.



Para resolver este problema, limpe corretamente a sua máquina de barbear. Retire as cabeças de corte e limpe também a parte interior da máquina de barbear. Consulte o manual do utilizador ou assista ao vídeo abaixo para obter instruções de limpeza detalhadas.



Em algumas máquinas de barbear, o símbolo de aviso de limpeza fica intermitente para o informar de que a máquina de barbear precisa de ser limpa.



Dica: depois de tocar/clicar para iniciar o vídeo, toque/clique no ícone de roda dentada na parte inferior do vídeo para ativar as legendas para o seu idioma (se for necessário). 2. Tem de voltar a montar a máquina de barbear Philips corretamente O facto de a máquina de barbear não estar montada corretamente também pode ser o motivo pelo qual não está a funcionar como deveria. Para obter instruções completas sobre como montar a máquina de barbear, consulte o manual do utilizador ou assista ao vídeo abaixo. 3. Utilize a técnica correta durante o barbear Ao utilizar a máquina de barbear Philips, pode obter os melhores resultados efetuando movimentos circulares com uma ligeira pressão, conforme ilustrado abaixo.



Os modelos mais recentes da S7000 e da S9000 irão ajudá-lo a realizar movimentos circulares perfeitos graças ao controlo do sensor de movimento.

4. Dê tempo à sua pele para se adaptar Se for um novo utilizador da máquina de barbear Philips, lembre-se de que a sua pele precisa de se adaptar à máquina de barbear elétrica. Isto significa que a sua pele pode ficar ligeiramente irritada no início. Deixe decorrer algum tempo de adaptação, cerca de duas a três semanas, com a sua nova máquina de barbear Philips.



Também pode utilizar um hidratante suave ou um aftershave para minimizar a irritação da pele após o barbear.

5. Apare previamente os pelos faciais compridos Cortar pelos compridos pode ser desconfortável e provocar irritação da pele.



Se não se barbeou durante alguns dias e tem uma barba cerrada, deve aparar a barba antes de se começar a barbear. Esta técnica também ajuda a reduzir o tempo que demora a fazer a barba.



Algumas máquinas de barbear Philips incluem um acessório para aparar que pode utilizar para aparar a barba. Em alternativa, pode utilizar um aparador de barba normal.

Continua a ter problemas com a sua máquina de barbear? Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que a sua máquina de barbear esteja danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua máquina de barbear.