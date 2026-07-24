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Não consigo configurar os meus dispositivos e a aplicação Philips Avent Baby Monitor+

Se não conseguir configurar o intercomunicador Philips Avent Connected e a aplicação Philips Avent Baby Monitor+, as sugestões de resolução de problemas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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