ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

A minha OneBlade 360 ligada não está a emparelhar com o meu telemóvel

Se a sua OneBlade 360 ligada* não estiver a emparelhar com o seu dispositivo móvel, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.

Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte.

*Tenha em atenção que esta informação apenas se aplica à OneBlade 360 ligada. Os utilizadores de outros modelos OneBlade podem adicionar manualmente os seus dispositivos aos seus perfis OneBlade, mas não podem estabelecer a ligação através de Bluetooth.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência