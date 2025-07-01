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Assistência Philips

O intercomunicador conectado Philips Avent perde a ligação

Se a unidade dos pais e a unidade do bebé do intercomunicador Philips Avent perderem a ligação, coloque-as perto uma da outra e aguarde até um minuto para que a ligação seja estabelecida. Corte o som da unidade dos pais quando as duas unidades estiverem próximas.

Se a ligação das unidades não tiver sido estabelecida após um minuto, siga os passos de resolução de problemas abaixo:

  1. Prima os botões da luz de presença e de sons calmantes na unidade do bebé em simultâneo durante três segundos. A luz de presença irá começar a piscar.
  2. Mantenha premidos os botões Mode e Menu na unidade dos pais em simultâneo durante 10 segundos.
  3. É apresentado um código QR no ecrã da unidade dos pais. Segure a unidade do bebé a cerca de 20 cm do ecrã com a câmara voltada para o código QR.
  4. Quando a câmara lê o código, a unidade do bebé irá reproduzir uma música para indicar que o emparelhamento foi bem-sucedido. A transmissão de vídeo irá começar na unidade dos pais num espaço de 10 a 20 segundos.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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