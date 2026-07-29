Assistência Philips A minha Philips Airfryer não é apresentada na lista de dispositivos da aplicação HomeID

Descubra como encontrar o modelo do dispositivo da sua Philips Airfryer na lista da HomeID no nosso artigo abaixo.

Procure com o número de modelo Na aplicação HomeID, o número de modelo do dispositivo é abreviado utilizando um "x". Por exemplo, se tiver o modelo HD9650 da Philips Airfryer, pode selecionar HD965x na aplicação.



Se o modelo do seu dispositivo ainda não estiver na lista, significa que, possivelmente, a sua Airfryer não foi lançada para o país que escolheu. Nesse caso, contacte os nossos serviços de assistência pós-venda, que lhe irão prestar a ajuda necessária.