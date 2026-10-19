Como limpar o aspirador sem cabo Philips da série 7000
Para saber como limpar o recipiente do pó, o filtro, a escova e o depósito de água do seu aspirador sem cabo Philips da série 7000, consulte as secções abaixo. Pode encontrar o nome do modelo do aspirador vertical e/ou verificar a imagem abaixo.
Recipiente do pó Para limpar o recipiente do pó do seu aspirador sem cabo Philips, siga estes passos simples:
Desligue o aparelho (imagem 1).
Retire o recipiente premindo o botão de desencaixe enquanto mantém o aparelho num ângulo de 45 graus (imagem 2).
Levante a peça colorida para alcançar o recipiente (imagem 3).
Sugestão:
se for difícil remover esta peça do recipiente, pode bater à volta do recipiente com a palma da mão para soltar ligeiramente a peça colorida.
A remoção é mais fácil se posicionar a mão que está a segurar o recipiente na parte inferior e levantar a peça colorida com a outra mão.
Esvazie o recipiente do pó (imagem 4).
Enxague o recipiente do pó com água corrente. Evite utilizar a máquina de lavar loiça (imagem 5).
Certifique-se de que o recipiente do pó está completamente seco antes de o instalar novamente (imagens 6-7).
Certifique-se de que alinha primeiro a parte saliente do recipiente antes de o colocar no devido lugar. Para obter instruções mais detalhadas, veja o vídeo abaixo.
Filtro Para manter o melhor desempenho do seu aspirador sem cabo Philips, certifique-se de que limpa o filtro regularmente. Siga estes passos simples:
Retire o compartimento do filtro da peça colorida rodando-o para a esquerda (imagem 8).
Retire o separador de espuma lavável do compartimento do filtro (imagem 9).
Sacuda ambas as peças num caixote do lixo para limpar (imagem 10).
Enxague o separador de espuma (imagem 11) e esprema até sair água limpa (imagem 12). Não se esqueça de enxaguar o compartimento do filtro.
Nota: para obter os melhores resultados de limpeza, passe a água através do filtro com a patilha voltada para baixo, permitindo que o pó mais aderente seja retirado.
Deixe o filtro secar durante 24 horas (imagem 13).
Volte a montar as peças (imagens 14-16).
Certifique-se de que alinha primeiro a parte saliente do recipiente antes de o colocar no devido lugar.
Pode ver o vídeo abaixo para obter instruções mais detalhadas.
Nota: O seu aspirador irá lembrá-lo automaticamente de limpar o filtro, apresentando um código de informação i8 seguido de um código QR para encomendar um novo filtro (acessório XV1681). Quando o aparelho apresenta a mensagem i8, pode premir qualquer botão (exceto o botão de ligar/desligar) para visualizar a animação de limpeza com instruções passo a passo sobre a limpeza do filtro. Recomendamos a substituição do filtro se continuar a receber uma mensagem i8 após a limpeza ou, pelo menos, a cada 6 meses, para garantir o nível máximo de desempenho. O recipiente do pó não está encaixado corretamente no aparelho Se o recipiente do pó não estiver encaixado corretamente, tal pode causar problemas na potência de sucção. Certifique-se de que o recipiente do pó está encaixado corretamente alinhando primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar (veja o vídeo abaixo entre 1:11–1:15).
Escova O seu aspirador sem cabo Philips tem uma escova rotativa no interior do bico. Esta escova pode ficar obstruída com cabelos e requer manutenção regular. Siga os passos abaixo para limpar a escova e consulte o vídeo para obter mais informações:
Desligue o aparelho (imagem A1).
Retire a escova premindo o botão (imagens A2–A3).
Corte e retire quaisquer cabelos emaranhados da escova (imagem A4).
Retire a tampa lateral e corte os cabelos existentes (imagem A5).
Volte a colocar a escova no devido lugar e o aspirador estará pronto a utilizar (imagens A5–A6).
Depósito de água Para manter o bico Aqua em boas condições, sugerimos que siga estes passos simples de limpeza e secagem após cada utilização:
Retire o pano do depósito de água.
Esvazie o depósito de água (imagem B1).
Limpe o depósito de água com água corrente e agite-o suavemente (imagem B4).
Deixe o depósito de água secar e limpe o pano enxaguando-o ou colocando-o na máquina de lavar. Recomendamos a substituição do pano a cada 6 meses (acessório XV1700).
As soluções acima foram úteis? Caso contrário, contacte-nos em www.philips.com/support para obter mais assistência.
Recipiente do pó Siga os passos abaixo e consulte o vídeo que se segue para obter mais informações:
Solte o recipiente do pó premindo o botão e retirando a tampa (imagens A1-A2).
Esvazie o recipiente do pó para o caixote do lixo (imagem A3).
Retire o filtro do recipiente do pó (imagem A4).
Limpe o interior do recipiente do pó com água ou um pano húmido (imagens A5–A6). Nota: não coloque o recipiente do pó na máquina de lavar loiça.
Quando o balde estiver completamente seco, volte a introduzir o filtro e volte a colocar o balde (imagens 7–9).
Filtro Para garantir o melhor desempenho do seu aspirador sem cabo Philips SpeedPro Max, é essencial que o filtro seja limpo regularmente. Siga estes passos simples:
Retire o recipiente do pó (imagem B2).
Remova o compartimento do filtro e retire o filtro (imagens B3–B4).
Bata levemente no separador de espuma para libertar a sujidade solta (imagem B8). Nota: não enxague o compartimento do filtro com água corrente.
Sacuda o pó e lave o separador de espuma com água (imagens B5–B7).
Certifique-se de que o separador de espuma está completamente seco antes de o voltar a inserir no aparelho (imagens B9–B10). O seu aspirador está pronto a ser utilizado novamente.
Para obter mais informações, consulte o vídeo abaixo. Nota:
para um desempenho ideal, recomendamos que limpe o filtro do aspirador mensalmente e que substitua o filtro a cada 6 meses (acessório FC5005/01)
O aparelho apresentado no vídeo é um SpeedPro Max Aqua da série 8000. Os mesmos passos aplicam-se ao SpeedPro Max da série 7000.
Escova O seu aspirador sem cabo Philips SpeedPro Max tem uma escova rotativa no interior do bico. Esta escova pode ficar obstruída com cabelos e requer manutenção regular. Siga os passos abaixo e consulte o vídeo que se segue para obter mais informações:
Retire a escova com o botão Easy e retire a tampa lateral (imagens A1–A3)
Puxe manualmente quaisquer fios que estejam na escova e sob a tampa ou utilize uma tesoura (imagem A4).
Volte a colocar a tampa lateral, empurrando-a até ouvir um clique, e volte a encaixar a escova (imagens A5–A7). O seu aspirador está pronto a ser utilizado novamente.
Depósito de água (apenas nos modelos SpeedPro Max Aqua da série 7000) Recomendamos que limpe e seque o depósito Aqua após cada utilização. Eis como pode fazê-lo em alguns passos simples:
Retire o pano do depósito de água.
Esvazie o depósito de água (imagem B1).
Limpe o depósito de água com água corrente e agite-o suavemente (imagem B2-B4).
Esvazie o depósito de água rodando-o várias vezes para garantir que o depósito está completamente vazio (imagens B5–B9).
Deixe o depósito de água secar e limpe o pano enxaguando-o ou colocando-o na máquina de lavar.
As soluções acima foram úteis? Caso contrário, contacte-nos em www.philips.com/support para obter mais assistência.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:XC7042/01, XC7043/01, FC6802/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›