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Assistência Philips

Como limpar o aspirador sem cabo Philips da série 8000

Para saber como limpar o recipiente do pó, o filtro, a escova e o depósito de água do seu aspirador sem cabo Philips da série 8000, consulte as secções abaixo. Pode encontrar o nome do modelo do aspirador vertical e/ou verificar a imagem abaixo.
 

Modelos 8000

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC8347/01 , XC8349/01 , XC8045/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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