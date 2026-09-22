Como limpar o aspirador sem cabo Philips da série 8000

Filtro

Para manter o melhor desempenho do seu aspirador sem cabo Philips, certifique-se de que limpa o filtro regularmente. Siga estes passos simples:

Retire o compartimento do filtro da peça colorida rodando-o para a esquerda (imagem 8).

Retire o separador de espuma lavável do compartimento do filtro (imagem 9).

Sacuda ambas as peças num caixote do lixo para limpar (imagem 10).

Enxague o separador de espuma (imagem 11) e esprema até sair água limpa (imagem 12). Não se esqueça de enxaguar o compartimento do filtro.

Nota : para obter os melhores resultados de limpeza, passe a água através do filtro com a patilha voltada para baixo, permitindo que o pó mais aderente seja retirado.

Deixe o filtro secar durante 24 horas (imagem 13).

Volte a montar as peças (imagens 14-16).

Certifique-se de que alinha primeiro a parte saliente do recipiente antes de o colocar no devido lugar.

Pode ver o vídeo abaixo para obter instruções mais detalhadas.

Nota : O seu aspirador irá lembrá-lo automaticamente de limpar o filtro, apresentando um código de informação i8 seguido de um código QR para encomendar um novo filtro (acessório XV1681).

Quando o aparelho apresenta a mensagem i8, pode premir qualquer botão (exceto o botão de ligar/desligar) para visualizar a animação de limpeza com instruções passo a passo sobre a limpeza do filtro.

Recomendamos a substituição do filtro se continuar a receber uma mensagem i8 após a limpeza ou, pelo menos, a cada 6 meses, para garantir o nível máximo de desempenho.

O recipiente do pó não está encaixado corretamente no aparelho