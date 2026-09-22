Como limpar o aspirador sem cabo Philips da série 8000
Para saber como limpar o recipiente do pó, o filtro, a escova e o depósito de água do seu aspirador sem cabo Philips da série 8000, consulte as secções abaixo. Pode encontrar o nome do modelo do aspirador vertical e/ou verificar a imagem abaixo.
Recipiente do pó Para limpar o recipiente do pó do seu aspirador sem cabo Philips, siga estes passos simples:
Desligue o aparelho (imagem 1).
Retire o recipiente premindo o botão de desencaixe enquanto mantém o aparelho num ângulo de 45 graus (imagem 2).
Levante a peça colorida para alcançar o recipiente (imagem 3).
Sugestão:
se for difícil remover esta peça do recipiente, pode bater à volta do recipiente com a palma da mão para soltar ligeiramente a peça colorida.
A remoção é mais fácil se posicionar a mão que está a segurar o recipiente na parte inferior e levantar a peça colorida com a outra mão.
Esvazie o recipiente do pó (imagem 4).
Enxague o recipiente do pó com água corrente. Evite utilizar a máquina de lavar loiça (imagem 5).
Certifique-se de que o recipiente do pó está completamente seco antes de o instalar novamente (imagens 6-7).
Certifique-se de que alinha primeiro a parte saliente do recipiente antes de o colocar no devido lugar. Para obter instruções mais detalhadas, veja o vídeo abaixo.
Filtro Para manter o melhor desempenho do seu aspirador sem cabo Philips, certifique-se de que limpa o filtro regularmente. Siga estes passos simples:
Retire o compartimento do filtro da peça colorida rodando-o para a esquerda (imagem 8).
Retire o separador de espuma lavável do compartimento do filtro (imagem 9).
Sacuda ambas as peças num caixote do lixo para limpar (imagem 10).
Enxague o separador de espuma (imagem 11) e esprema até sair água limpa (imagem 12). Não se esqueça de enxaguar o compartimento do filtro.
Nota: para obter os melhores resultados de limpeza, passe a água através do filtro com a patilha voltada para baixo, permitindo que o pó mais aderente seja retirado.
Deixe o filtro secar durante 24 horas (imagem 13).
Volte a montar as peças (imagens 14-16).
Certifique-se de que alinha primeiro a parte saliente do recipiente antes de o colocar no devido lugar.
Pode ver o vídeo abaixo para obter instruções mais detalhadas.
Nota: O seu aspirador irá lembrá-lo automaticamente de limpar o filtro, apresentando um código de informação i8 seguido de um código QR para encomendar um novo filtro (acessório XV1681). Quando o aparelho apresenta a mensagem i8, pode premir qualquer botão (exceto o botão de ligar/desligar) para visualizar a animação de limpeza com instruções passo a passo sobre a limpeza do filtro. Recomendamos a substituição do filtro se continuar a receber uma mensagem i8 após a limpeza ou, pelo menos, a cada 6 meses, para garantir o nível máximo de desempenho. O recipiente do pó não está encaixado corretamente no aparelho Se o recipiente do pó não estiver encaixado corretamente, tal pode causar problemas na potência de sucção. Certifique-se de que o recipiente do pó está encaixado corretamente alinhando primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar (veja o vídeo abaixo entre 1:11–1:15).
Escova O seu aspirador sem cabo Philips tem uma escova rotativa no interior do bico. Esta escova pode ficar obstruída com cabelos e requer manutenção regular. Siga os passos abaixo para limpar a escova e consulte o vídeo para obter mais informações:
Desligue o aparelho (imagem A1).
Retire a escova premindo o botão (imagens A2–A3).
Corte e retire quaisquer cabelos emaranhados da escova (imagem A4).
Retire a tampa lateral e corte os cabelos existentes (imagem A5).
Volte a colocar a escova no devido lugar e o aspirador estará pronto a utilizar (imagens A5–A6).
Depósito de água Para manter o bico Aqua em boas condições, sugerimos que siga estes passos simples de limpeza e secagem após cada utilização:
Retire o pano do depósito de água.
Esvazie o depósito de água (imagem B1).
Limpe o depósito de água com água corrente e agite-o suavemente (imagem B4).
Deixe o depósito de água secar e limpe o pano enxaguando-o ou colocando-o na máquina de lavar.Recomendamos a substituição do pano a cada 6 meses (acessório XV1700).
As soluções acima foram úteis? Caso contrário, contacte-nos em www.philips.com/support para obter mais assistência.
Recipiente do pó Siga os passos abaixo e consulte o vídeo que se segue para obter mais informações:
Desligue o aparelho.
Retire o recipiente premindo o botão de desencaixe no aspirador portátil adjacente ao recipiente do pó (imagem A1).
Retire a tampa e esvazie o recipiente do pó (imagens A2-A3). Certifique-se de que remove a sujidade e os cabelos presos na câmara ciclónica.
Retire o filtro e limpe o interior do recipiente do pó com água ou um pano húmido (imagens A5–A6). Evite utilizar a máquina de lavar loiça.
Certifique-se de que o recipiente do pó está completamente seco antes de o instalar novamente (imagens A7-A9).
Filtro Para garantir o melhor desempenho do seu aspirador sem cabo Philips SpeedPro Max, é essencial que o filtro seja limpo regularmente. Siga estes passos simples:
Retire o recipiente premindo o botão no aspirador portátil adjacente ao recipiente do pó (imagem B2).
Retire o compartimento do filtro do recipiente do pó e retire o separador de espuma lavável do compartimento do filtro (imagens B3-B4).
Sacuda o separador de espuma num caixote do lixo para remover a sujidade solta e enxague o separador de espuma em água corrente (imagem B5).
Esprema-o até sair água limpa (imagens B6-B7).
Lembre-se de que não deve enxaguar o compartimento do filtro, pelo que basta sacudi-lo num caixote do lixo (imagem B8).
Deixe o filtro secar durante 24 horas (imagem B9).
Monte as peças (imagem B10).
Para obter mais informações, consulte o vídeo abaixo. Nota:
Para obter um desempenho ideal, recomendamos que limpe o filtro do aspirador mensalmente e que substitua o filtro a cada 6 meses.
Escova O seu aspirador sem cabo Philips SpeedPro Max tem uma escova rotativa no interior do bico. Esta escova pode ficar obstruída com cabelos e requer manutenção regular. Siga os passos abaixo e consulte o vídeo que se segue para obter mais informações:
Retire a escova com o botão Easy e retire a tampa lateral (imagens A1–A3)
Puxe manualmente quaisquer fios que estejam na escova e sob a tampa ou utilize uma tesoura (imagem A4).
Volte a colocar a tampa lateral, empurrando-a até ouvir um clique, e volte a encaixar a escova (imagens A5–A7). O aspirador está pronto a ser novamente utilizado.
Depósito de água Recomendamos que limpe e seque o depósito Aqua após cada utilização. Eis como pode fazê-lo em alguns passos simples:
Retire o pano do depósito de água (imagem B1).
Esvazie o depósito de água (imagem B2).
Limpe o depósito de água com água corrente e agite-o suavemente (imagem B3-B5).
Esvazie o depósito de água e deixe-o secar (imagens B6–B8).
Limpe o pano enxaguando-o ou colocando-o na máquina de lavar (imagem B9).
Sugestão: (XC8347 e XC8349): limpe também os canais laterais do bico Aqua a cada três meses ou se detetar uma deterioração no desempenho. Pode fazê-lo abrindo os canais laterais e retirando a sujidade.
As soluções acima foram úteis? Caso contrário, contacte-nos em www.philips.com/support para obter mais assistência.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:XC8347/01 , XC8349/01 , XC8045/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›