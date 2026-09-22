Como limpar o aspirador sem cabo Philips da série 5000
Para saber como limpar o recipiente do pó, o filtro, a escova e o depósito de água do aspirador Philips SpeedPro (Aqua) da série 5000, consulte as secções abaixo.
Para limpar o recipiente do pó do seu aspiradorsem cabo Philips, siga estes passos simples:
Desligue o aparelho.
Solte o recipiente do pó premindo o botão e retire a tampa (imagens 1-2).
Esvazie o recipiente do pó para o caixote do lixo (imagem 3). Certifique-se de que os cabelos e a sujidade presos na câmara ciclónica (a parte colorida no interior do recipiente do pó) também são removidos.
Retire o filtro do recipiente do pó (imagem 4).
Limpe o interior do recipiente do pó com água ou um pano húmido (imagens 5-6). Nota: não coloque o recipiente do pó na máquina de lavar loiça.
Quando o recipiente estiver completamente seco, volte a introduzir o filtro e volte a colocar o recipiente (imagens 7-9).
Para garantir o melhor desempenho do seu aspirador sem cabo Philips SpeedPro, é essencial limpar o filtro regularmente. Existem dois filtros diferentes, ambos cabem.
Determine que filtro possui e siga as instruções simples abaixo. Filtro 1:
Retire o recipiente do pó (imagem 1).
Retire o filtro (imagem 2).
Bata levemente no filtro para remover a sujidade solta (imagem 3).
Lave o filtro com o lado da grelha virado para cima (imagem 4).
Deixe secar durante 24 horas com o lado da grelha virado para cima (imagem 5).
Volte a introduzir o filtro no recipiente do pó e encaixe o recipiente no aparelho (imagem 6). O seu aspirador está pronto para ser utilizado novamente.
Filtro 2:
Retire o recipiente do pó (imagem 1).
Remova o compartimento do filtro e retire o filtro (imagens 2-3).
Bata levemente em ambos os filtros para remover a sujidade solta (imagem 4).
Lave o filtro de espuma com água corrente (imagem 5).Nota: não enxague o compartimento do filtro com água corrente.
Certifique-se de que o filtro de espuma está completamente seco antes de o voltar a inserir no aparelho (imagens 6-8). O seu aspirador está pronto para ser utilizado novamente.
Nota: para um desempenho ideal, recomendamos que limpe o filtro do aspirador mensalmente e que substitua o filtro a cada 6 meses (acessório FC8009/01).
O seu aspirador sem cabo Philips SpeedPro Max tem uma escova rotativa no interior do bico. Esta escova pode ficar obstruída com cabelos e requer manutenção regular. Siga os passos abaixo e consulte o vídeopara obter mais informações:
Retire a escova com o botão Easy (imagens 1-2).
Puxe manualmente quaisquer fios.Sugestão: Corte os fios enrolados com uma tesoura (imagem 3).
Verifique se há cabelos e/ou sujidade sob a tampa lateral e solte a tampa lateral da escova puxando-a.
Volte a colocar a tampa lateral, empurrando-a até ouvir um clique, e volte a encaixar a escova (imagem 4).O aspirador está pronto a ser utilizado novamente.
Recomendamos que limpe e seque o depósito Aqua após cada utilização. Eis como pode fazê-lo em alguns passos simples:
Retire o pano do depósito de água.
Esvazie o depósito de água (imagem 1).
Limpe o depósito de água com água corrente e agite-o suavemente (imagens 2-4).
Esvazie o depósito de água rodando-o várias vezes para garantir que o depósito está completamente vazio (imagens 5-9).
Deixe o depósito de água secar e limpe o pano enxaguando-o ou colocando-o na máquina de lavar (imagens 10-12).
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