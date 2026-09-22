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Assistência Philips

O aspirador sem cabo Philips da série 7000 apresenta uma potência de sucção baixa

Pode haver várias razões que justifiquem a baixa potência de sucção do seu aspirador sem cabo Philips da série 7000. Encontre o nome do modelo do aspirador e descubra como resolver facilmente este problema de forma autónoma nas secções seguintes.

Modelos 7000

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC7042/01 , XC7043/01 , FC6802/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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