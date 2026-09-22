O aspirador sem cabo Philips da série 7000 apresenta uma potência de sucção baixa
Pode haver várias razões que justifiquem a baixa potência de sucção do seu aspirador sem cabo Philips da série 7000. Encontre o nome do modelo do aspirador e descubra como resolver facilmente este problema de forma autónoma nas secções seguintes.
O filtro e/ou a câmara ciclónica estão sujos Se o filtro e/ou a câmara ciclónica (peça colorida no recipiente do pó) estiverem sujos, vai notar que a potência de sucção diminuirá. Para resolver este problema, siga as instruções para limpar ambas as peças:
Câmara ciclónica/recipiente do pó
Desligue o aparelho (imagem A1).
Retire o recipiente premindo o botão enquanto mantém o aparelho num ângulo de 45 graus (imagem 2).
Levante a peça colorida para aceder ao recipiente (imagem A3). Certifique-se de que remove os cabelos e a sujidade presos na câmara ciclónica.
Esvazie o recipiente do pó (imagem A4).
Enxague o recipiente do pó com água corrente. Evite utilizar a máquina de lavar loiça (imagem A5).
Certifique-se de que o recipiente do pó está completamente seco antes de o instalar novamente (imagens A6-A7).
Filtro
Retire o compartimento do filtro da peça colorida, rodando-o para a esquerda (imagem B8).
Retire o separador de espuma lavável do compartimento do filtro (imagem B9).
Sacuda ambas as peças num caixote do lixo para limpar (imagem B10).
Enxague o separador de espuma (imagem B11) e esprema até sair água limpa (imagem B12). Não se esqueça de enxaguar o compartimento do filtro.Nota: Para obter os melhores resultados de limpeza, passe a água através do filtro com a patilha voltada para baixo, permitindo que o pó mais aderente seja retirado.
Deixe o filtro secar durante 24 horas (imagem B13).
Monte as peças (imagens B14-16).
O recipiente do pó não está encaixado corretamente no aparelho Se o recipiente do pó não estiver encaixado corretamente, tal pode causar problemas na potência de sucção. Certifique-se de que o recipiente do pó está devidamente encaixado, alinhando primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar. Veja como deve fazer nos minutos 1:10 a 1:15 do vídeo abaixo.
Nota:
Certifique-se de que alinha primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar.
Certifique-se de lava o filtro, pelo menos, uma vez por mês se utilizar o aparelho com regularidade.
Para obter instruções mais detalhadas, pode ver o vídeo abaixo.
Um objeto está preso na passagem do fluxo de ar Um objeto externo pode estar preso na passagem do fluxo de ar. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal seguindo os passos indicados no manual do utilizador ou no vídeo abaixo. Verifique o tubo, retirando-o do aparelho principal. Além disso, verifique se existem objetos presos no aspirador portátil. Retire o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho. O filtro não se encontra no aparelho Se o filtro não se encontrar no aparelho, tal pode causar problemas na potência de sucção. Certifique-se de que o filtro está no aparelho e montado corretamente. Quando colocar o recipiente do pó no aparelho, é importante alinhar primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar. Se verificou os pontos acima e o aparelho continua a apresentar uma potência de sucção mais baixa do que o habitual, leve-o a um centro de assistência Philips ou contacte-nos para obter assistência em www.philips.com/support.
O recipiente do pó está cheio Quando o recipiente do pó do aspirador Philips está cheio, a potência de sucção será mais baixa do que o habitual. Esvazie o recipiente do pó para recuperar uma potência de sucção suficiente (imagens A1-A3).
O filtro está sujo Se o filtro estiver sujo, vai notar que a potência de sucção diminuirá. Para resolver este problema, siga as instruções seguintes para limpar o filtro:
Retire o recipiente do pó do aparelho (imagem B2).
Retire o compartimento do filtro do recipiente do pó e retire o separador de espuma lavável do compartimento do filtro (imagens B3-B4).
Sacuda o separador de espuma num caixote do lixo para remover a sujidade solta e enxague o separador de espuma em água corrente (imagem B5). O compartimento do filtro não pode ser lavado.
Esprema-o até sair água limpa (imagens B6-B7).
Sacuda o compartimento do filtro num caixote do lixo(imagem B8).
Deixe o filtro secar durante 24 horas (imagem B9).
Monte as peças (imagem B10).
Para obter mais informações, consulte o vídeo abaixo.
Nota: Para obter um desempenho ideal, recomendamos que limpe o filtro do aspirador mensalmente e que substitua o filtro a cada 6 meses.
O recipiente do pó e/ou a câmara ciclónica estão sujos Se o recipiente do pó e/ou a câmara ciclónica (peça colorida no recipiente do pó) estiverem sujos, vai notar que a potência de sucção diminuirá. Para resolver este problema, siga as instruções seguintes para limpar ambas as peças:
Desligue o aparelho.
Retire o recipiente do pó do aparelho (imagem A1).
Retire a tampa e esvazie o recipiente do pó (imagens A2-A3). Certifique-se de que remove a sujidade e os cabelos presos na câmara ciclónica.
Retire o filtro e limpe o interior do recipiente do pó com água ou um pano húmido (imagens 5-6). Evite utilizar a máquina de lavar loiça.
Certifique-se de que o recipiente do pó está completamente seco antes de o instalar novamente (imagens 6-9).
A escova rotativa está presa A sujidade ou os cabelos podem ficar presos sob a escova do aspirador sem cabo Philips. Isto pode fazer com que a escova rotativa fique presa e vai notar que a potência de sucção diminuirá.Siga os passos abaixo para limpar a escova do aspirador:
Retire a escova com o botão Easy e retire a tampa lateral (imagens 1-3).
Puxe manualmente quaisquer fios que estejam na escova e sob a tampa ou utilize uma tesoura (imagem 4).
Volte a colocar a tampa lateral, empurrando-a até ouvir um clique, e volte a encaixar a escova (imagens 5-7).O aspirador está pronto a ser novamente utilizado.
A tampa do recipiente do pó não está corretamente encaixada ou o recipiente do pó não está corretamente encaixado no aparelho Em ambos os casos, verificar-se-á uma perda da potência de sucção. Certifique-se de que encaixa corretamente a tampa do recipiente do pó e que este encaixa corretamente no aparelho (consulte a imagem abaixo). O filtro não se encontra no aparelho Certifique-se de que o filtro está no aparelho e montado corretamente (consulte a imagem abaixo). Se verificou os pontos acima e o aparelho continua a apresentar uma potência de sucção mais baixa do que o habitual, leve-o a um centro de assistência Philips ou contacte-nos para obter assistência em www.philips.com/support.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:XC7042/01 , XC7043/01 , FC6802/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›