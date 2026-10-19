O aspirador sem cabo Philips da série 7000 apresenta um código de erro

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Para descobrir o significado dos códigos de erro do seu aspirador sem cabo Philips da série 7000, consulte as secções abaixo.
Erro E1
O erro E1 indica que o seu aparelho não está a funcionar corretamente. Remova a bateria (consulte a imagem), aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a colocar a bateria. Se esta solução não funcionar, leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte-nos para obter assistência adicional em www.philips.com/support.
Erro E2
O erro E2 indica que o aparelho está a ser utilizado a uma temperatura inferior à sua temperatura de funcionamento. Coloque o aparelho numa divisão mais quente. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C ou superior a 40 °C.
Erro E3
O erro E3 indica que o aparelho está a ser utilizado a uma temperatura superior à sua temperatura de funcionamento. Coloque o aparelho numa divisão mais fria. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C ou superior a 40°°C.
Erro E5
O erro E5 indica que a sua bateria está danificada. Leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte-nos para obter assistência adicional em www.philips.com/support.
Erro E9
O erro E9 indica que o bocal está a ser utilizado a uma temperatura superior à sua temperatura de funcionamento. Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Em seguida, verifique se a estrutura superior do bocal ainda está quente. Se o bocal ainda estiver quente, aguarde mais um pouco para que este arrefeça. Assim que o bocal arrefecer, volte a ligar o aparelho.
Erro i4
O erro i4 indica que o bocal está obstruído. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal seguindo os passos indicados no manual do utilizador. Depois, verifique o tubo, retirando-o do aparelho principal. Retire o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.
Erro i5
O erro i5 indica que um objeto externo está preso na passagem do fluxo de ar. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal seguindo os passos indicados no manual do utilizador e verifique o tubo, retirando-o do aparelho principal. Retire o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.
Erro i6
O erro i6 indica que o adaptador não foi retirado. Retire o adaptador antes de utilizar o aparelho.
Erro i7
O erro i7 indica que está a utilizar o adaptador errado. Utilize apenas o adaptador original para carregar o aparelho.
Erro i8
Se receber um código de erro i8 no dispositivo, tal indica que o filtro está sujo. Para resolver este problema, deve limpar o filtro seguindo as instruções indicadas no manual do utilizador (imagens 9 – 16) ou assistindo ao vídeo abaixo
Caso continue a receber a mensagem i8, mesmo depois de limpar o filtro, recomendamos a substituição do filtro. Recomenda-se a substituição do filtro a cada seis meses para um desempenho ideal.
Se continuar a receber o código i8 depois de limpar o filtro, pode experimentar as seguintes soluções:
Erro E1 (ou 13)
O erro E1 (pode parecer 13 se visto ao contrário) indica que o aspirador sem cabo Philips SpeedPro Max foi utilizado, armazenado ou carregado a uma temperatura inferior a 5 °C ou superior a 40 °C. Desligue o aspirador do carregador e leve-o para uma divisão com temperaturas entre 5 °C e 40 °C (41 a 104 graus Fahrenheit). Aguarde alguns minutos para que o aparelho alinhe a sua temperatura com a divisão e tente utilizá-lo novamente. Se o problema persistir, contacte-nos para obter assistência adicional em http://www.philips.com/support.
Erro E4 (ou h3)
O erro E4 (pode parecer h3 se visto ao contrário) indica que a escova rotativa do aspirador sem cabo Philips SpeedPro Max está bloqueada.
Para resolver este problema, desligue o aparelho, verifique a escova rotativa e remova quaisquer obstruções, como cabelos, cotão, sujidade ou pó. Pode fazê-lo seguindo estes passos:
• Retire a escova com o botão Easy e retire a tampa lateral (imagens 1–3)
• Puxe manualmente quaisquer fios que estejam na escova e sob a tampa ou utilize uma tesoura (imagem 4).
• Volte a colocar a tampa lateral, empurrando-a até ouvir um clique, e volte a encaixar a escova (imagens 5–7). O aspirador está pronto a ser novamente utilizado.
Se o erro continuar a aparecer depois de limpar a escova rotativa, contacte-nos para obter assistência adicional em http://www.philips.com/support.
Erro E6 (ou 93)
O erro E6 (pode parecer 93 se visto ao contrário) indica que não está a passar corrente elétrica pelo adaptador do aspirador sem cabo Philips SpeedPro Max.
Para resolver este problema, certifique-se de que o adaptador do aparelho está corretamente inserido na tomada elétrica e de que o disco de carregamento (íman) está encaixado corretamente. Se o aparelho não funcionar, o adaptador ou a bateria poderão estar avariados; contacte-nos para obter assistência adicional em http://www.philips.com/support.
Erro E7 (ou L3)
O erro E7 (pode parecer L3 se visto ao contrário) indica que o adaptador errado está a ser utilizado ou que o adaptador pode estar avariado. Certifique-se de que utiliza apenas o adaptador correto fornecido inicialmente com o aspirador sem cabo. Se o adaptador correto não funcionar, contacte-nos para obter assistência adicional em http://www.philips.com/support.
Erro SE (ou 35, 5E)
O erro SE (pode parecer 5E ou 35 se visto ao contrário) significa "Assistência" e pode ser causado por várias razões. Quando é apresentado este erro, é aconselhável levar o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips ou contactar-nos para obter assistência adicional em http://www.philips.com/support.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC7042/01, XC7043/01, FC6802/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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