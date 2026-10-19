O aspirador sem cabo Philips da série 7000 apresenta um código de erro

Erro E1

O erro E1 indica que o seu aparelho não está a funcionar corretamente. Remova a bateria (consulte a imagem), aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a colocar a bateria. Se esta solução não funcionar, leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte-nos para obter assistência adicional em www.philips.com/support.



Erro E2

O erro E2 indica que o aparelho está a ser utilizado a uma temperatura inferior à sua temperatura de funcionamento. Coloque o aparelho numa divisão mais quente. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C ou superior a 40 °C.



Erro E3

O erro E3 indica que o aparelho está a ser utilizado a uma temperatura superior à sua temperatura de funcionamento. Coloque o aparelho numa divisão mais fria. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C ou superior a 40°°C.



Erro E5

O erro E5 indica que a sua bateria está danificada. Leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte-nos para obter assistência adicional em www.philips.com/support.



Erro E9

O erro E9 indica que o bocal está a ser utilizado a uma temperatura superior à sua temperatura de funcionamento. Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Em seguida, verifique se a estrutura superior do bocal ainda está quente. Se o bocal ainda estiver quente, aguarde mais um pouco para que este arrefeça. Assim que o bocal arrefecer, volte a ligar o aparelho.



Erro i4

O erro i4 indica que o bocal está obstruído. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal seguindo os passos indicados no manual do utilizador. Depois, verifique o tubo, retirando-o do aparelho principal. Retire o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.



Erro i5

O erro i5 indica que um objeto externo está preso na passagem do fluxo de ar. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal seguindo os passos indicados no manual do utilizador e verifique o tubo, retirando-o do aparelho principal. Retire o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.



Erro i6

O erro i6 indica que o adaptador não foi retirado. Retire o adaptador antes de utilizar o aparelho.



Erro i7

O erro i7 indica que está a utilizar o adaptador errado. Utilize apenas o adaptador original para carregar o aparelho.



Erro i8

Se receber um código de erro i8 no dispositivo, tal indica que o filtro está sujo. Para resolver este problema, deve limpar o filtro seguindo as instruções indicadas no manual do utilizador (imagens 9 – 16) ou assistindo ao vídeo abaixo

Caso continue a receber a mensagem i8, mesmo depois de limpar o filtro, recomendamos a substituição do filtro. Recomenda-se a substituição do filtro a cada seis meses para um desempenho ideal.

Se continuar a receber o código i8 depois de limpar o filtro, pode experimentar as seguintes soluções:

Preste atenção adicional ao limpar cuidadosamente o compartimento do filtro; para facilitar, sacuda-o vigorosamente sobre um caixote do lixo até que o compartimento do filtro não tenha mais pó.

Se tiver um filtro limpo sobresselente, pode substituir o filtro antigo pelo novo e aspirar o separador de espuma antigo e o compartimento do filtro com a unidade portátil.

Se tiver outro aspirador ou miniaspirador, pode utilizá-lo para aspirar facilmente o separador de espuma e o compartimento do filtro.

Se as instruções acima não ajudarem e continuar a receber um código i8, é provável que tenha de substituir o filtro. Pode comprar filtros novos (XV1681/01) na loja online da Philips em www.philips.com/support ou no seu revendedor Philips.

Nota: a recomendação de substituição a cada seis meses é uma indicação, uma vez que o nível de sujidade do filtro depende em grande medida da respetiva utilização.

Erro i10