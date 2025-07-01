Assistência Philips É frequente perder a ligação entre a unidade para bebés e a unidade dos pais

Se a ligação entre a unidade para bebés e a unidade dos pais se perder de vez em quando, ou se houver interrupções de som, siga os passos abaixo para resolver o problema.

Experimente um localização diferente. Provavelmente, a unidade para bebés e a unidade dos pais estão demasiado próximas dos limites máximos da distância de funcionamento ou existe uma interferência de outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz.

Diminua a distância entre a unidade para bebés e a unidade dos pais ou desligue os outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz (computadores portáteis, telemóveis, microondas, etc.). Pode demorar até 15 segundos a restabelecer a ligação entre as unidades.

Reinicie a unidade para bebés e a unidade dos pais.

Verifique a força do sinal do router Wi-Fi da sua unidade para bebés na aplicação Baby Monitor+. Funciona melhor quando indica "Excelente" ou "Bom". Se estiver fraca, aproxime o router Wi-Fi da unidade para bebés ou utilize um repetidor Wi-Fi para garantir uma ligação boa e estável para um desempenho ideal.

Reinicie o router e o modem. Desligue-os, aguarde cerca de 10 segundos e volte a ligá-los.

Para garantir uma ligação estável, especialmente durante as horas noturnas, certifique-se de que a unidade para bebés está ligada à tomada elétrica com um adaptador de corrente adequado. Para um desempenho de carregamento ideal, utilize sempre o transformador fornecido.

Para garantir uma ligação estável, especialmente durante as horas noturnas, certifique-se de que a unidade para bebés está ligada à tomada elétrica com um adaptador de corrente adequado. Para um desempenho de carregamento ideal, utilize sempre o transformador fornecido. Se estiver a utilizar o modo Direct, experimente o modo Auto ou vice-versa. Teste e experimente qual o modo que melhor se adequa às suas necessidades.