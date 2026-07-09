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Assistência Philips

Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para o meu produto Philips

Consulte as informações abaixo se não conseguir encontrar o adaptador/carregador USB para o seu dispositivo Philips. 

Estas informações referem-se ao adaptador HQ87 para ligar um cabo de carregamento USB-A a uma tomada elétrica. É relevante para os dispositivos de barbear, aparar e de beleza Philips que incluem um cabo de carregamento USB (incluindo máquinas de barbear/lâminas, OneBlade, depiladoras e aparadores tudo em um).

A disponibilidade varia consoante o local, por isso, escolha a secção correta para o seu país.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG5931/15 , MG5941/15 , MG7951/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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