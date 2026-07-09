Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para o meu produto Philips
Consulte as informações abaixo se não conseguir encontrar o adaptador/carregador USB para o seu dispositivo Philips.
Estas informações referem-se ao adaptador HQ87 para ligar um cabo de carregamento USB-A a uma tomada elétrica. É relevante para os dispositivos de barbear, aparar e de beleza Philips que incluem um cabo de carregamento USB (incluindo máquinas de barbear/lâminas, OneBlade, depiladoras e aparadores tudo em um).
A disponibilidade varia consoante o local, por isso, escolha a secção correta para o seu país.
Se reside nos Estados Unidos, clique aqui para solicitar um adaptador. Tenha em atenção que terá de introduzir o número de modelo completo (incluindo os dígitos após a barra). Pode encontrá-lo na embalagem ou no recibo/fatura do produto.
Se reside no Canadá, contacte-nos por telefone para solicitar um adaptador. Indique que necessita de um adaptador USB HQ87 para o seu produto.
Se reside na Europa, Ásia, África, Américas (excluindo os EUA e o Canadá) ou Oceânia, clique aqui e introduza "HQ87" ou "adaptador de parede USB" na barra de pesquisa na parte superior da página. Tenha em atenção que a barra de pesquisa na parte superior desta página está otimizada para localizar informações de suporte ao produto. Por conseguinte, é importante clicar na ligação fornecida e utilizar a função de pesquisa na nova página, não nesta.
Tenha também em atenção que o adaptador pode ter diferentes nomes de produto e números de modelo em diferentes versões do website da Philips (por exemplo, "adaptador de corrente da UE" ou "CP1607/01"). Verifique a descrição do produto e, se for mencionado "HQ87", é o adaptador correto para o seu produto.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:MG5931/15 , MG5941/15 , MG7951/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›