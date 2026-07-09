Não consigo encontrar o adaptador/carregador USB para o meu produto Philips

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Tenha também em atenção que o adaptador pode ter diferentes nomes de produto e números de modelo em diferentes versões do website da Philips (por exemplo, "adaptador de corrente da UE" ou "CP1607/01"). Verifique a descrição do produto e, se for mencionado "HQ87", é o adaptador correto para o seu produto.