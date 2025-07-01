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Assistência Philips

É frequente perder a ligação entre a unidade para bebés e a aplicação

Se a ligação entre a unidade para bebés e a aplicação Philips Avent Baby Monitor+ não for satisfatória, siga os passos abaixo para a melhorar.

  • Verifique se a ligação Wi-Fi é boa e estável. Verifique a intensidade do sinal Wi-Fi na página de definições da aplicação. Funciona melhor quando indica "Excelente" ou "Bom". Caso contrário, utilize um repetidor Wi-Fi para obter um sinal mais forte.
  • Certifique-se de que utiliza a versão mais recente da aplicação Philips Avent Baby Monitor+. Caso tal não se verifique, atualize a aplicação no seu smartphone.
  • Reinicie a aplicação Philips Avent Baby Monitor+ no seu smartphone.
  • Reinicie o modem e/ou o router.
  • Reinicie a unidade para bebés premindo o botão ligar/desligar.

Continua a ter problemas com a ligação? Se nenhuma destas sugestões ajudar, contacte-nos.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .

Perguntas mais frequentes

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