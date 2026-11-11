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Assistência Philips

O Philips Lumea não está a emitir luz pulsada

Se o Lumea não estiver a emitir luz pulsada, pode dever-se a um dos seguintes motivos:

  • A sua pele pode ser demasiado escura
  • O acessório não está corretamente ligado
  • Não tem um contacto adequado com a pele
  • O sensor está sujo

Continue a ler para obter mais detalhes.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRI933/00, BRI930/00, BRI932/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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