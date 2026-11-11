O Philips Lumea não está a emitir luz pulsada

Consulte as tabelas de tons de pele e cor do pelo no manual do utilizador (também disponível online) para saber se o Lumea é adequado para si.

O Lumea impede a emissão de luz pulsada se pretender tratar zonas da sua pele demasiado escuras para uma utilização segura.

Tenha em atenção que isto também pode acontecer depois de se bronzear.