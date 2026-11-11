O Philips Lumea não está a emitir luz pulsada

Se o Lumea não estiver a emitir luz pulsada, pode dever-se a um dos seguintes motivos:
A sua pele pode ser demasiado escura
O acessório não está corretamente ligado
Não tem um contacto adequado com a pele
O sensor está sujo
Continue a ler para obter mais detalhes.
Consulte as tabelas de tons de pele e cor do pelo no manual do utilizador (também disponível online) para saber se o Lumea é adequado para si.
O Lumea impede a emissão de luz pulsada se pretender tratar zonas da sua pele demasiado escuras para uma utilização segura.
Tenha em atenção que isto também pode acontecer depois de se bronzear.
Certifique-se de que o acessório está ligado à parte frontal do Lumea. O Lumea não emite luz pulsada se o acessório não estiver corretamente ligado.
Para garantir uma ligação correta, certifique-se também de que o conector do acessório está limpo.
Consulte a pergunta frequente: "Como devo limpar o meu Philips Lumea?" para obter mais detalhes.
Certifique-se de que tem contacto total com a pele durante, pelo menos, 5 segundos. Em algumas zonas (sensíveis e com ossos mais pronunciados), pode ser difícil ter um bom contacto com a pele. Não deve ser possível a entrada de luz entre o Lumea e a sua pele. Tente reposicionar o Lumea.
O Lumea está equipado com um sensor que o impede de tratar zonas da sua pele demasiado escuras para uma utilização segura.
Se o sensor estiver sujo, poderá estar a impedir o Lumea de emitir luz pulsada. Limpe o sensor com um pano de limpeza do Philips Lumea ligeiramente humedecido.
Pode encontrar o sensor imediatamente acima da janela de saída da luz no acessório (veja o pequeno retângulo por cima da janela de saída da luz na imagem abaixo).
Se estas soluções não ajudarem a resolver o problema, contacte-nos.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BRI933/00, BRI930/00, BRI932/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›