Assistência Philips Existem fugas de água/vapor no botão de descalcificação e por baixo da base do meu ferro com gerador de vapor Philips

Se a superfície por baixo da base do seu ferro com gerador de vapor Philips ficar molhada, ou se sair vapor e/ou água por baixo do botão EASY DE-CALC, descubra possíveis causas e soluções no nosso artigo abaixo.

O botão EASY DE-CALC não foi apertado corretamente Desligue o aparelho e aguarde 2 horas até este arrefecer. Desaperte e volte a apertar o botão para se assegurar de que este está fixo. O anel vedante em borracha do botão EASY DE-CALC está gasto Pode ocorrer uma fuga de água e/ou vapor através do botão EASY DE-CALC se o anel vedante em borracha estiver gasto. Contacte-nos para obter mais informações sobre a substituição do botão EASY DE-CALC. Se as soluções acima não resolverem o problema, contacte-nos para obter mais assistência.