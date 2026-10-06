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Assistência Philips

Existem fugas de água/vapor no botão de descalcificação e por baixo da base do meu ferro com gerador de vapor Philips

Se a superfície por baixo da base do seu ferro com gerador de vapor Philips ficar molhada, ou se sair vapor e/ou água por baixo do botão EASY DE-CALC, descubra possíveis causas e soluções no nosso artigo abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: PSG7030/20, PSG8050/30, PSG7130/20. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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