Uma mensagem de David Ferguson

Como parte do nosso compromisso de comunicação contínua relativamente à recente notificação de recolha (apenas nos EUA)/aviso de segurança (fora dos EUA) de determinados produtos na nossa gama de produtos Sleep and Respiratory Care, queria aproveitar esta oportunidade para partilhar convosco algumas atualizações importantes.



Nas últimas semanas, temos trabalhado ativamente com as autoridades competentes globais e organismos reguladores para nos alinharmos no processo de reparação. Este processo permitirá a reparação ou substituição dos dispositivos afetados, colocando a segurança do paciente e a velocidade de resolução como as principais prioridades.



Existem outras três áreas de atualizações para partilhar convosco hoje: