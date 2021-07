A notificação de recall de dispositivo médico (apenas EUA)/aviso de segurança (mercados internacionais) aconselha os pacientes e os clientes a tomarem as seguintes providências:

Para pacientes que utilizam dispositivos CPAP e BiLevel PAP: Interrompa a utilização de unidades afetadas e consulte os médicos para determinar os benefícios da continuação da terapia e os riscos potenciais.

Para pacientes que utilizam dispositivos de ventilação mecânica que apoiam a vida: NÃO interrompa nem altere a terapia prescrita , sem consultar os médicos para determinar os passos adequados seguintes.

A Philips recomenda que os clientes e pacientes interrompam a utilização de produtos de limpeza relacionados com o ozono e que respeitem as instruções de utilização do dispositivo para métodos de limpeza aprovados.

Além disso, a Philips está a lembrar aos clientes e pacientes de que devem rever a idade dos seus dispositivos BiLevel PAP e CPAP, uma vez que normalmente é recomendado que sejam substituídos após cinco anos de utilização.