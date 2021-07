Estamos a tratar esta questão com a maior seriedade possível e estamos a trabalhar para abordar este problema da forma mais eficiente e completa possível.

Como resultado de uma análise contínua extensiva, a 14 de junho de 2021 a empresa emitiu uma notificação de recolha de dispositivo médico (apenas EUA)/aviso de segurança (mercados internacionais) para dispositivos específicos de pressão positiva contínua sobre as vias respiratórias (CPAP), pressão positiva sobre as vias respiratórias Bi-Level (BiLevel PAP) e ventiladores mecânicos afetados.

A notificação de recolha de dispositivo médico (apenas EUA)/aviso de segurança (mercados internacionais) informa os clientes e os utilizadores sobre potenciais impactos na saúde do paciente e na utilização clínica relacionados com este problema. Os possíveis riscos para a saúde incluem a exposição a espuma de atenuação do som degradada, por exemplo, causada por métodos de limpeza não aprovados, como o ozono, e a exposição a emissões químicas do material em espuma.

A Philips está a notificar os clientes e utilizadores de dispositivos afetados que substituirá a espuma de atenuação do som atual por um novo material que não é afetado por este problema. Os dispositivos afetados atualmente serão substituídos por uma unidade nova ou renovada que incorpore o novo material, ou reparados para substituir a espuma de atenuação do som nas unidades do cliente. O novo material também irá substituir a espuma de atenuação do som atual em produtos futuros.

A Philips recomenda que os clientes e pacientes interrompam a utilização de produtos de limpeza relacionados com o ozono e que respeitem as instruções de utilização do dispositivo para métodos de limpeza aprovados.

Além disso, a Philips está a lembrar aos clientes e pacientes de que devem rever a idade dos seus dispositivos BiLevel PAP e CPAP, uma vez que normalmente é recomendado que sejam substituídos após cinco anos de utilização.

A empresa dedicou recursos significativos para resolver este problema, desenvolveu um plano abrangente para essa correção e já iniciou o processo. Este esforço inclui um aumento global em larga escala da produção, reparação, serviços, cadeia de fornecimento e outras funções para apoiar a correção.

A Philips lamenta profundamente os inconvenientes causados por este problema, e estamos a alocar tempo e recursos significativos para prestar aos pacientes e clientes afetados o serviço que esperam e merecem, enquanto resolvemos esta questão como a nossa principal prioridade.

Para obter mais informações sobre a notificação de recolha de dispositivo médico (apenas EUA)/aviso de segurança (mercados internacionais), bem como instruções para clientes, utilizadores e médicos, as partes afetadas podem contactar o respetivo representante Philips local ou visitar www.philips.com/SRC-update. Ligue para 800 181 410 se não conseguir visitar o website ou não tiver acesso à Internet.