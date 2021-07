A Philips possui um sistema robusto de gestão da qualidade e seguiu os nossos processos de análise e revisão para ajudar a identificar e resolver este problema.

Os produtos foram concebidos de acordo e em conformidade com as normas adequadas aquando do seu lançamento. À medida que novas normas são desenvolvidas, exigem uma avaliação das características do produto de acordo com processos regulatórios e de qualidade. O sistema de gestão da qualidade da Philips foi atualizado para refletir estes novos requisitos.

No entanto, embora as normas tenham sido atualizadas, os produtos desenvolvidos de acordo com a norma anterior ainda estão em conformidade com os regulamentos relativos a dispositivos médicos. Os problemas de degradação da espuma e emissões químicas foram descobertos como parte dos nossos processos do sistema de gestão da qualidade e estão a ser corrigidos de acordo com os requisitos regulamentares adequados.

A Philips estava em total conformidade com as normas relevantes aquando da comercialização dos produtos.