Os nossos sistemas Actiwatch cientificamente válidos são concebidos para fornecer dados precisos e objetivos relativos a atividade, sono, vigília e exposição à luz. E, agora, estamos a apresentar sistemas melhorados para ajudar a fazer da recolha de dados válidos e precisos um processo simples, fácil e eficiente. Cada dispositivo é construído para ser robusto, confortável e impermeável, para se encaixar perfeitamente no estilo de vida do utilizador. Veja qual o dispositivo que satisfaz melhor as suas necessidades.