Threshold Breathing trainer

O Threshold IMT fornece pressão consistente e específica para a força muscular inspiratória e formação de resistência, independentemente de quão rápido ou devagar os pacientes respiram. Este dispositivo incorpora uma válvula de uma via independente do fluxo para assegurar uma resistência consistente com definições ajustáveis de pressão específica (em cm de H2O), que são definidas pelo profissional de saúde. Quando os pacientes inalam pelo Threshold IMT, uma válvula de mola proporciona uma resistência que exercita os músculos respiratórios através de condicionamento.