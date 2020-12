Com o módulo de ecrã tátil Pro, os parâmetros de imagiologia podem ser ajustados de forma fácil e simples, junto da mesa, sem sair da zona esterilizada. Pode colimar com um único toque, fazer zoom de imagens de raios X e Roadmap para uma navegação mais fácil. Use o ponteiro grande do rato, visível na sala de exame e na de controlo, para tornar a sua comunicação mais clara.