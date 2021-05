Tranquilidade de cabeceira



Otimize o conforto do paciente com o novo Philips Bedside TV. O seu ecrã de 19 polegadas proporciona uma experiência de visualização perfeita, enquanto o isolamento galvânico garante uma segurança fiável quando os auscultadores são utilizados. Uma luz de leitura regulável incorporada com sensor de proximidade torna-o mais prático para o utilizador, para um melhor tratamento do paciente em qualquer ambiente.