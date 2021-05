Produtos disponíveis

Soluções LED Philips



Montar um ecrã normal na parede é um trabalho relativamente fácil. No entanto, as instalações da gama LED requerem algumas considerações especiais. O tamanho de um ecrã, bem como a complexidade do design, são elementos que recebem a atenção da Philips para proporcionar uma instalação e configuração otimizadas, cuja manutenção pode ser efetuada facilmente. Em todas as soluções personalizadas, asseguramos painéis finos, dissipação de calor, acesso ao painel frontal e a elegância de um design sem moldura.