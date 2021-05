Capacitar o negócio



Concebida para espaços reduzidos, a Linha B da Philips proporciona uma conectividade perfeita com a partilha fácil de conteúdos a partir de computadores portáteis, computadores de secretária, dispositivos móveis e servidores empresariais. Com certificação Crestron Connected® e compatível com os sistemas Extron e Neets, proporciona uma integração empresarial rápida, segura e fiável que pode reproduzir conteúdo programado quando não está em utilização para reforçar a imagem de marca internamente.