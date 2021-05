4K Ultra HD



Prenda a atenção do seu público independentemente das condições de iluminação. A Linha C da Philips está equipada com um ecrã 4K UHD com um vidro antiencadeamento e antirreflexo para garantir que os seus conteúdos permanecem no centro das atenções e sem distrações. O design sem margens inteligente com tecnologia IPS proporciona cores realistas e pretos mais profundos que podem ser apreciados a partir de qualquer ângulo de visualização.