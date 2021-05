Sempre atualizado



Coloque as suas instalações de ensino à frente da concorrência, com aplicações do mundo real na sala de aula. A Linha T da Philips foi concebida para proporcionar funcionalidades intuitivas que combinam experiências digitais do dia-a-dia com as práticas educativas mais recentes. O conjunto de software totalmente atualizável e as funções personalizáveis garantem melhores ensinos para os anos vindouros.