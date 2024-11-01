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      Signage Solutions 22BDL7439L LED Display

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      Disponíveis em 3 cores

      Os suportes de montagem fácil patenteados tornam a instalação ainda mais rápida. Estes itens opcionais estão disponíveis para montagem em LED plano, curvo convexo (177,5/175/172,5 graus) e cantos em forma de L de 90 graus.

      Revestimento resistente e índice de proteção

      O revestimento resistente ao pó, sujidade, fungos e humidade protege este produto e permite uma manutenção mais fácil. Inclui classificação IP30 e certificação contra entrada de líquidos para menor probabilidade de curto-circuito devido a pó e corrosão.

      Ligação dinâmica ao painel

      Combine cada painéis LED de diferentes tamanhos da Philips Linha L série 7000 para formar um único ecrã de qualquer forma e dimensão. Os pinos de alinhamento flexíveis e dinâmicos garantem um ajuste perfeito em qualquer circunstância, resultando numa superfície de visualização suave e perfeita. Para maior comodidade e eficiência, cada painel LED dispõe de aberturas em cada lado para permitir uma ligação versátil de fios entre painéis LED e qualquer ligação de entrada externa. Pode abrir as aberturas nas partes superior e inferior do painel LED, caso apenas seja possível aceder através da parte superior ou da parte inferior do painel.

      Poupança de energia dinâmica

      Os ecrãs LED profissionais Philips utilizam LED de alto desempenho, que são testados exaustivamente, energeticamente eficientes e económicos. Além disso, a tecnologia avançada permite que o monitor economize dinamicamente no consumo de energia.

      Calibrado de fábrica

      Todos os painéis LED da Philips Linha L são calibrados na nossa fábrica em circunstâncias perfeitas. Isto significa que não há necessidade de mais calibração no local, o que resulta em instalações mais rápidas. Estão disponíveis ficheiros de calibração e de configuração para garantir uma manutenção rápida.

      Design retardador de chamas

      O design retardador de chamas abranda a propagação de chamas em caso de incêndio e ajuda a proteger a integridade estrutural do painel LED em caso de incêndio. Testado e certificado de acordo com as certificações de segurança contra incêndios (Fire Safety Certifications).

      Forma qualquer forma, canto em forma de L ou curvatura

      Os painéis LED da Philips Linha L série 7000 têm uma altura de 25 cm e estão disponíveis com larguras de 50 cm, 75 cm e 100 cm. Estes ecrãs estão prontos para serem instalados em qualquer forma horizontal sem limitações de tamanho. Também disponível com cantos biselados para formar designs curvos em formas convexas e côncavas.

      A opção de cantos biselados permite a implementação de ecrãs curvos

      Crie ecrãs sem moldura de qualquer forma, tamanho ou resolução. O design modular dos painéis LED profissionais da Philips significa que pode adaptar-se a qualquer espaço. Construa instalações vastas e envolventes ou monte padrões intrigantes. Crie facilmente ecrãs que fluem facilmente em redor de portas e outras aberturas. Mesmo os ecrãs de cantos e curvos tornam-se fáceis de criar com a nova série 7000 da Philips.

      Philips Active Health Monitoring

      Consiga perfeição com precisão. O Active Health Monitoring torna a manutenção rápida, simples e previsível, exibindo o item exato de falha e localização. Ao utilizar este software que funciona em tempo real, tanto online como offline, a substituição da peça relevante torna-se um processo eficiente e uma necessidade para proprietários de monitores com muitas localizações geográficas.

      Ligação perfeita para imagens perfeitas

      O seu ecrã LED profissional Philips inclui cabos traseiros integrados para manter os cabos de dados e de alimentação organizados. Também é possível ligar os painéis de visores em cadeia, tanto para alimentação como para dados, permitindo minimizar a confusão de cabos e acelerar a instalação.

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