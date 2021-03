CMND & Create: apresentar as informações que desejar, quando desejar

CMND & Create permite-lhe fornecer as informações que desejar, quando desejar. O módulo de gestão de conteúdos do CMND permite uma fácil criação e distribuição de páginas Web interactivas do hotel com a sua marca. Personalize os seus televisores para oferecer aos seus hóspedes as informações mais actualizadas com todas as novidades do seu hotel, em tempo real.