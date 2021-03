SmartInfo para páginas informativas do hotel interactivas e marcantes

O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes. Eles podem aceder a esta página web interactiva do hotel, mesmo quando o televisor não está ligado à sua Intranet nem à Internet. Pode alterar as informações regularmente e com facilidade para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.