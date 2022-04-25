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    Signage Solutions Ecrã LED

    41BDL7524L/00

    Liberte ainda mais a sua imaginação

    Sem limites. Sem barreiras. A Philips Linha L série 7000 é uma solução de sinalização LED que oferece infinitas possibilidades de formas e tamanhos. A ligação perfeita e as várias opções de tamanho permitem uma apresentação verdadeiramente única de qualquer dimensão para resultados perfeitos.

    Signage Solutions Ecrã LED

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    Liberte ainda mais a sua imaginação

    Ecrã LED para todas as formas e tamanhos

    • 41"
    • Direct View LED

    Disponíveis em 3 cores

    Os suportes de montagem fácil patenteados tornam a instalação ainda mais rápida. Estes itens opcionais estão disponíveis para montagem em LED plano, curvo convexo (177,5/175/172,5 graus) e cantos em forma de L de 90 graus.

    Revestimento resistente e índice de proteção

    O revestimento resistente ao pó, sujidade, fungos e humidade protege este produto e permite uma manutenção mais fácil. Inclui classificação IP30 e certificação contra entrada de líquidos para menor probabilidade de curto-circuito devido a pó e corrosão.

    Ligação dinâmica ao painel

    Combine cada painéis LED de diferentes tamanhos da Philips Linha L série 7000 para formar um único ecrã de qualquer forma e dimensão. Os pinos de alinhamento flexíveis e dinâmicos garantem um ajuste perfeito em qualquer circunstância, resultando numa superfície de visualização suave e perfeita. Para maior comodidade e eficiência, cada painel LED dispõe de aberturas em cada lado para permitir uma ligação versátil de fios entre painéis LED e qualquer ligação de entrada externa. Pode abrir as aberturas nas partes superior e inferior do painel LED, caso apenas seja possível aceder através da parte superior ou da parte inferior do painel.

    Poupança de energia dinâmica

    Os ecrãs LED profissionais Philips utilizam LED de alto desempenho, que são testados exaustivamente, energeticamente eficientes e económicos. Além disso, a tecnologia avançada permite que o monitor economize dinamicamente no consumo de energia.

    Calibrado de fábrica

    Todos os painéis LED da Philips Linha L são calibrados na nossa fábrica em circunstâncias perfeitas. Isto significa que não há necessidade de mais calibração no local, o que resulta em instalações mais rápidas. Estão disponíveis ficheiros de calibração e de configuração para garantir uma manutenção rápida.

    Design retardador de chamas

    O design retardador de chamas abranda a propagação de chamas em caso de incêndio e ajuda a proteger a integridade estrutural do painel LED em caso de incêndio. Testado e certificado de acordo com as certificações de segurança contra incêndios (Fire Safety Certifications).

    Forma qualquer forma, canto em forma de L ou curvatura

    Os painéis LED da Philips Linha L série 7000 têm uma altura de 25 cm e estão disponíveis com larguras de 50 cm, 75 cm e 100 cm. Estes ecrãs estão prontos para serem instalados em qualquer forma horizontal sem limitações de tamanho. Também disponível com cantos biselados para formar designs curvos em formas convexas e côncavas.

    A opção de cantos biselados permite a implementação de ecrãs curvos

    Crie ecrãs sem moldura de qualquer forma, tamanho ou resolução. O design modular dos painéis LED profissionais da Philips significa que pode adaptar-se a qualquer espaço. Construa instalações vastas e envolventes ou monte padrões intrigantes. Crie facilmente ecrãs que fluem facilmente em redor de portas e outras aberturas. Mesmo os ecrãs de cantos e curvos tornam-se fáceis de criar com a nova série 7000 da Philips.

    Philips Active Health Monitoring

    Consiga perfeição com precisão. O Active Health Monitoring torna a manutenção rápida, simples e previsível, exibindo o item exato de falha e localização. Ao utilizar este software que funciona em tempo real, tanto online como offline, a substituição da peça relevante torna-se um processo eficiente e uma necessidade para proprietários de monitores com muitas localizações geográficas.

    Ligação perfeita para imagens perfeitas

    O seu ecrã LED profissional Philips inclui cabos traseiros integrados para manter os cabos de dados e de alimentação organizados. Também é possível ligar os painéis de visores em cadeia, tanto para alimentação como para dados, permitindo minimizar a confusão de cabos e acelerar a instalação.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Rácio de visualização
      4:1
      Uniformidade de brilho
      >=97%
      Luminosidade após a calibração
      2750 nits
      Luminosidade antes da calibração
      3500 nits
      Calibração (luminosidade/cor)
      Suportado
      Intervalo de ajuste da temperatura da cor
      4000~9500 K (através de software)
      Predefinição da temperatura da cor
      6500±500 K
      Rácio de contraste (típico)
      11000:1
      Ângulo de visão (horizontal)
      160 graus  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      155 graus  graus
      Melhoramento de imagem
      Ecrã com vasta gama cromática
      Colocação
      Horizontal
      Frequência de fotogramas (Hz)
      50 e 60
      Frequência de atualização (Hz)
      2100~3900 (14 bits: 3900 Hz)
      Utilização
      Interior

    • Conveniência

      Facilidade de instalação
      • Pinos de guia
      • Leve
      "Loop through" de alimentação
      Para ambientes de 230 V: 8 ou menos caixas. Para ambientes de 110 V: 4 ou menos caixas, 10 A máx.
      "Loop through" de controlo de sinal
      RJ45

    • Alimentação elétrica

      Tensão de entrada
      100~240 V CA (50 e 60 Hz)
      Consumo de energia com ecrã preto (W)
      < 11
      Consumo de energia máx. CA (W)
      < 157,8
      Consumo de energia máx. BC (W)
      < 199
      Consumo de energia típico (W)
      < 52,6

    • Condições de funcionamento

      Limite de temperaturas (funcionamento)
      -20~45  °C
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~50  °C
      Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
      10~80%
      Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
      10~85%

    • Caixa

      Área da caixa (m2)
      0,25
      Píxeis da caixa (pontos)
      43,264
      Resolução da caixa (L x A)
      416x104
      Tamanho da caixa (mm)
      1000x250x40
      Conector de dados
      RJ45
      Conector de alimentação
      Entrada de 3 núcleos (entrada C14, saída C13)
      Quantidade da placa recetora
      1 un.
      Especificações da placa recetora
      A5S plus
      Marca da placa recetora
      NovaStar
      Peso (kg)
      5,91
      Diagonal da caixa (polegadas)
      40,6"
      Construção da caixa
      Alumínio fundido
      Ângulo lateral (graus)
       45

    • Módulo

      Tipo de LED
      SMD 1515 Gold wire
      Constituição de pixéis
      1R1G1B
      Vida útil do LED (horas)
      100 000 com metade do brilho
      Resolução do módulo (LxA em píxeis)
      104x104
      Densidade de píxeis (mm)
      2,4
      Tamanho do módulo (LxA em mm)
      249,9*249,9

    • Acessórios

      Cabo LAN (RJ45, CAT-5)
      2 unidades
      Cabo de alimentação
      2 unidades
      QSG
      1 un.

    • Diversos

      Garantia
      2 anos
      Aprovações regulamentares
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • ROHS
      • FCC SDOC, Parte 15, Classe A
      • EAC
      Certificação de retardador de chamas
      • BS 476, Parte 7:1997
      • UL94
      Revestimento exato
      placa do cubo, módulo LED traseiro

    • Dados da embalagem

      Dimensões da embalagem (mm)
      1270 x 421 x 224
      Peso bruto (Kg)
      11,28

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