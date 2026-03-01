Partilha de ecrã sem fios opcional com o Philips ScreenShare.

Transporte o seu ecrã para o futuro com a nossa abordagem modular. Oferecendo a possibilidade de adicionar Wi-Fi e Bluetooth com o módulo CRD22 opcional, bem como o Philips ScreenShare, além de um foco determinado na reutilização e na reciclagem, bem como na sustentabilidade, com redução da eliminação de REEE.