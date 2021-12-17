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Potência e flexibilidade
Concebido para um funcionamento contínuo 24 horas por dia, o robusto ecrã de sinalização digital Philips da linha P resiste ao teste do tempo. A qualidade de imagem UHD nítida e a luminosidade elevada tornam-no perfeito para ambientes exigentes, como ambientes de retalho, transportes e o setor de alimentos e bebidas.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.
Este ecrã profissional da Philips é calibrado de fábrica para cumprir as normas clínicas de desempenho na escala de cinzentos. As excelentes imagens produzidas pelo ecrã podem ser utilizadas para analisar imagens médicas em consultas ou palestras.
Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.
O Intel Smart Display Module Large integrado confere uma sofisticação escalável ao seu ecrã, permitindo atualizações rápidas e económicas sempre que precisar de adicionar novas caraterísticas e funcionalidades. O design fino oferece o mesmo nível de inteligência e interoperabilidade que a OPS, sem comprometer a elegância do ecrã.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Acessórios
Diversos
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