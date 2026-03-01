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Philips Signage da série 2000
O Philips Signage da série 2000 devolve a sinalização ao essencial – um ecrã com funcionamento 16 horas por dia, 7 dias por semana, elementar, mas elegante, para integrações simples sem extras desnecessários. Com Android 14, UHD e brilho de 400 nits.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Com brilho de 400 cd/m2, o Philips Signage da série 2000 UHD foi concebido para ser utilizado 16 horas por dia, 7 dias por semana, ideal para empresas de atividade contínua, do amanhecer ao anoitecer, que pretendem causar impacto.
Com Android 14, o ecrã Philips Signage da série 2000 é concebido numa plataforma profissional com conetividade e segurança confiáveis integradas. Otimizado para aplicações Android nativas, permite a instalação de software e aplicações Web diretamente no ecrã, eliminando a necessidade de um leitor de multimédia externo.
Transporte o seu ecrã para o futuro com a nossa abordagem modular. Oferecendo a possibilidade de adicionar Wi-Fi e Bluetooth com o módulo CRD22 opcional, bem como o Philips ScreenShare, além de um foco determinado na reutilização e na reciclagem, bem como na sustentabilidade, com redução da eliminação de REEE.
Noções básicas de FailOver através da deteção de fichas de 5 V. Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver através de fichas de 5 V permite-lhe configurar uma fonte de conteúdo secundária que será automaticamente reproduzida no caso improvável de falha da transmissão multimédia principal.
Liberte a potência, a versatilidade e a inteligência dos ecrãs Philips Signage da série 2000 de forma remota com a Wave. Esta plataforma evolutiva na nuvem permite-lhe um controlo total, com instalação e configuração simplificadas, monitorização e controlo de ecrãs, atualização de firmware, gestão de listas de música e configuração dos horários de ligar/desligar. Poupa tempo, energia e reduz o impacto ambiental.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Leitor interno
Acessórios
Diversos
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