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    Signage Solutions Ecrã de matriz de vídeo

    55BDL4107X/00

    Matriz de vídeo impressionante

    Melhore as suas apresentações e a imagem corporativa da empresa. O ecrã de matriz de vídeo Philips X-Line dá vida ao seu conteúdo para garantir um envolvimento completo do público em todos os ambientes com o Pure Color Pro.

    Signage Solutions Ecrã de matriz de vídeo

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    Matriz de vídeo impressionante

    Inspire a sua equipa e os seus convidados

    • 55"
    • Retroiluminação LED direta
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

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    Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

    O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

    O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

    Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

    A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

    A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

    Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.

    Obtenha a potência do processamento em Android com um módulo CRD50 opcional

    Integre um System-on-Chip (SoC) para Android no seu ecrã profissional da Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que oferece potência de processamento em Android sem precisar de cabos. Basta ligar a uma ranhura OPS, que contém todas as ligações necessárias para executar o módulo (incluindo uma fonte de alimentação).

    Modo mosaico. Cria imagens de matriz de vídeo 4K em mosaico de qualquer tamanho.

    Ligue dois ou mais ecrãs profissionais da Philips para criar uma matriz de vídeo em mosaico sem precisar de dispositivos externos. Um único leitor trata dos conteúdos, quer tenha quatro ou 40 ecrãs. O conteúdo 4K é totalmente suportado e, se estiver a apresentar esse conteúdo em quatro ecrãs, obtém a melhor resolução ponto por ponto.

    Molduras ultrafinas. Imagens sem distrações

    Melhore a qualidade de imagem com o Pure Color Pro. Proporcionando uma iluminação superior através de definições de temperatura de cor personalizadas e calibração de gama avançada, o conteúdo tem um aspeto mais nítido e mais radiante para um realismo impressionante com destaque visual.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      138.7  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      54.6  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Resolução do painel
      1920x1080p
      Espaçamento de píxeis
      0,63 x 0,63 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Luminosidade
      700  cd/m²
      Cores do ecrã
      1.07 B
      Rácio de contraste (típico)
      1100:1
      Rácio de Contraste dinâmico
      500 000:1
      Tempo de resposta (típico)
       8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      Neblina
      28%

    • Conectividade

      Saída áudio
      Minificha de 3,5 mm (x 1)
      Entrada de vídeo
      • DVI-D (x1)
      • VGA (D-sub analógico) (x1)
      • Display Port 1.3 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      Entrada de áudio
      Minificha de 3,5 mm (x 1)
      Outras ligações
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Sensor térmico
      Saída vídeo (saída Scart)
      DisplayPort 1.3 (1)
      Controlo externo
      • Tomada de 3,5 mm IR (entrada)
      • LAN RJ45 (x2)
      • "Loop through" do sinal RJ45 (x2)

    • Conveniência

      Colocação
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Matriz em mosaico
      Até 15 x 15
      Funções de proteção de ecrã
      Mudança de pixel, baixo brilho
      "Loop through" de sinal
      • DisplayPort
      • RJ45
      Facilidade de instalação
      • Pegas de transporte
      • Smart Insert
      Funções de poupança de energia
      Smart Power
      Controlável em rede
      LAN (RJ45)

    • Som

      Colunas incorporadas
      2 x 10 W RMS

    • Alimentação elétrica

      Consumo (Modo ligado)
      150 W
      Consumo (tipicamente)
      190  W
      Consumo (Máx.)
      370 W
      Consumo de energia em modo de espera
      0,5 W
      Classe energética
      G

    • Resolução suportada do ecrã

      Formatos de computador
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p 50, 60 HZ (HDMI/OPS/DP)

    • Dimensões

      Montagem do Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6 x M4 x L6
      Largura do conjunto
       1212,2  mm
      Peso do produto
      25,33  kg
      Altura do conjunto
      683  mm
      Profundidade do conjunto
      97,7 mm (D@suporte de parede)/98,9 mm (D@pega)  mm
      Largura da Unidade (pol.)
       47,72  polegada
      Altura da Unidade (pol.)
      26.89  polegada
      Montagem na parede
      400 mm x 400 mm, M6
      Profundidade da Unidade (pol.)
      3.85 (D@WallMount)/3.89 (D@Handle)  polegada
      Largura da moldura
      0,88 mm + 0,88 mm

    • Condições de funcionamento

      Altitude
      0~ 3000 m
      Limite de temperaturas (funcionamento)
      0~ 40  °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~ 60  °C
      Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
      20 – 80% (sem condensação)
      Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
      5 – 95% (sem condensação)

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • Tampa do interruptor de CA
      • Espaço livre x3
      • 1 cabo de sensor IV (1,8 m)
      • 1 guia de início rápido
      • Telecomando e pilhas AAA
      • Conversor RJ45/RS232
      • 3 grampos para cabos
      • Cabo de alimentação
      • Cabo DP (x1)
      • Cabo RJ45 (x1)
      • Pino de alinhamento dos rebordos
      • Kit-1 (x1)
      • Kit-2 (x2)

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Árabe
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Polaco
      • Russo
      • Espanhol
      • Chinês Simplificado
      • Turco
      • Chinês Tradicional
      Garantia
      Garantia de 3 anos
      Aprovações regulamentares
      • CE
      • FCC, Classe A
      • ROHS
      • CB
      • BSMI
      • ETL
      • PSE

    Badge-D2C

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