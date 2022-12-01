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    Signage Solutions Ecrã linha D

    55BDL4511D/00

    Faça-se ouvir

    Destaque-se com um rápido ecrã 4K profissional UHD Philips da linha D. A excelente qualidade de imagem da Philips oferece cores realistas e contrastes intensos. Pode apresentar conteúdos facilmente a partir de várias fontes num único ecrã.

    Signage Solutions Ecrã linha D

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    Faça-se ouvir

    Ecrã inteligente e rápido que funciona 24 horas por dia.

    • 55"
    • UHD (3840 x 2160)
    • 500 cd/m²
    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

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    Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

    O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

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    Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

    SmartPower para poupar energia

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    A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

    Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

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    Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.

    Ranhura OPS opcional

    A Open Pluggable Specification é uma ranhura padrão da indústria à qual pode adicionar um leitor multimédia compatível com OPS. Isto dá-lhe a capacidade de actualizar ou mudar o seu hardware sempre que precisar. Transformar o seu ecrã numa solução completa de sinalização digital tornou-se na personificação da simplicidade.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      138.7  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      54.6  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Resolução do painel
      3840 x 2160
      Espaçamento de píxeis
      0,315 x 0,315 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Luminosidade
      500  cd/m²
      Cores do ecrã
      1,07 mil milhões
      Rácio de contraste (típico)
      5000:1
      Rácio de Contraste dinâmico
      500 000:1
      Tempo de resposta (típico)
       8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      Tecnologia do painel
      VA
      Neblina
      25%

    • Conectividade

      Saída áudio
      Ficha de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • 1 Display Port 1.2
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de áudio
      Tomada de 3,5 mm
      Outras ligações
      OPS
      Saída vídeo (saída Scart)
      • 1 DisplayPort 1.2
      • 1 HDMI 2.0
      Controlo externo
      • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
      • RJ45
      • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C

    • Conveniência

      Colocação
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Funções de proteção de ecrã
      Mudança de pixel, baixo brilho
      Controlo de teclado
      • Oculto
      • Bloqueável
      "Loop through" de sinal
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • "Loopthrough" IV
      Funções de poupança de energia
      Smart Power
      Controlável em rede
      • RS232
      • RJ45

    • Som

      Colunas incorporadas
      2 x 10 W RMS

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consumo (tipicamente)
      135  W
      Consumo (Máx.)
      278 W
      Consumo de energia em modo de espera
      0,5 W
      Classe energética
      G

    • Resolução suportada do ecrã

      Formatos de computador
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do conjunto
       1241,8  mm
      Peso do produto
       16,6  kg
      Altura do conjunto
       712,6  mm
      Profundidade do conjunto
       63,6  mm
      Largura da Unidade (pol.)
       48,89  polegada
      Altura da Unidade (pol.)
      28.06  polegada
      Montagem na parede
      400 (H) x 400 (V) mm, M6
      Profundidade da Unidade (pol.)
      2.50  polegada
      Largura da moldura
      13,9 mm (moldura uniforme)
      Peso do produto (lb)
       36,60  lb

    • Condições de funcionamento

      Altitude
      0~ 3000 m
      Limite de temperaturas (funcionamento)
      0~ 40  °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~ 60  °C
      Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
      20 – 80% HR (sem condensação)
      Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
      5 – 95% HR (sem condensação)

    • Aplicações multimédia

      Reprodução de vídeo via USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      Reprodução de imagem via USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reprodução de áudio via USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • Tampa do interruptor de CA
      • Logótipo da Philips (1)
      • Cabo para ligar em cadeia RS232
      • Cabo de alimentação CA
      • 1 cabo de sensor IV (1,8 m)
      • 1 guia de início rápido
      • Telecomando e pilhas AAA
      • Cabo RS232
      • Parafuso e tampa para USB x1
      • 3 grampos para cabos
      Suporte
      BM05922 (Opcional)

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Árabe
      • Holandês
      • Dinamarquês
      • Inglês
      • Francês
      • Finlandês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Norueguês
      • Polaco
      • Português
      • Russo
      • Espanhol
      • Sueco
      • Chinês Simplificado
      • Turco
      • Chinês Tradicional
      Garantia
      Garantia de 3 anos
      Aprovações regulamentares
      • CE
      • FCC, Classe A
      • CCC
      • ROHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • CECP
      • EAC

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