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      Signage Solutions Ecrã da linha H

      55BDL6002H/00

      Chame a atenção

      Mantenha a visibilidade, dia e noite, com o painel Full HD Philips da linha H. O contraste e a nitidez impressionantes tornam este ecrã a solução perfeita para áreas movimentadas, sujeitas a elevada luz ambiente, desde aeroportos a centros comerciais.

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      Signage Solutions Ecrã da linha H

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      Chame a atenção

      Ecrã de elevada luminosidade – 24 horas por dia.

      • 55"
      • 2500 cd/m²
      • Full HD
      Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

      Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

      Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

      CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos

      CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos

      Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.

      O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

      O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

      Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

      A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

      A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

      Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.

      Obtenha a potência do processamento em Android com um módulo CRD50 opcional

      Integre um System-on-Chip (SoC) para Android no seu ecrã profissional da Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que oferece potência de processamento em Android sem precisar de cabos. Basta ligar a uma ranhura OPS, que contém todas as ligações necessárias para executar o módulo (incluindo uma fonte de alimentação).

      Gestão remota do sistema através do CMND

      Assuma o controlo da sua rede de ecrãs profissionais da Philips. O CMND permite-lhe realizar tarefas de gestão, atualização, manutenção e reprodução através de uma interface fácil de utilizar, desde a instalação à utilização diária.

      Luminosidade elevada (2500 cd/m2). Adequado para utilização semiexterior

      Crie um grande impacto em locais luminosos ou semiexteriores. Este ecrã de luminosidade ultraelevada de 2500 cd/m2 é perfeito para atrair atenções em áreas grandes e movimentadas, sujeitas a muita luz ambiente.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        138.7  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        54.6  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Resolução do painel
        1920x1080p
        Espaçamento de píxeis
        0,63 x 0,63 mm
        Ótima resolução
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        Luminosidade
        2500  cd/m²
        Cores do ecrã
        1.07 B
        Rácio de contraste (típico)
        4000:1
        Rácio de Contraste dinâmico
        500.000:1
        Tempo de resposta (típico)
        8  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus

      • Conectividade

        Saída áudio
        • Ficha de 3,5 mm
        • Conector do altifalante externo
        Entrada de vídeo
        • Composto (partilha de componente Y)
        • 1 Display Port 1.2
        • DVI-D (x1)
        • 2 HDMI 1.4
        • VGA (D-sub analógico) (x1)
        • Componente (BNC x3)
        Entrada de áudio
        • Tomada de 3,5 mm
        • Áudio esquerda/direita (RCA)
        Outras ligações
        • OPS
        • 1 USB 2.0
        Saída vídeo (saída Scart)
        • 1 DisplayPort 1.2
        • 1 DVI-I
        Controlo externo
        • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C
        • RJ45
        • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV

      • Conveniência

        Colocação
        • Horizontal
        • Vertical
        Funções de proteção de ecrã
        Mudança de pixéis, brilho reduzido
        Controlo de teclado
        • Oculto
        • Bloqueável
        Sinal do telecomando
        Bloqueável
        "Loop through" de sinal
        • RS232
        • "Loopthrough" IV
        • DisplayPort
        • IV
        • RJ45
        Facilidade de instalação
        • Pegas de transporte
        • Smart Insert
        Funções de poupança de energia
        Smart Power
        Outras funcionalidades
        Pegas de transporte
        Desempenho de imagem
        Controlo de cor avançado
        Controlável em rede
        • RS232
        • RJ45

      • Som

        Colunas incorporadas
        2 x 10 W RMS

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
        Consumo (tipicamente)
        295  W
        Consumo (Máx.)
        420 W
        Consumo de energia em modo de espera
        < 0,5 W

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 1024 x 768, 60, 75 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 960, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 75 Hz
        Formatos de vídeo
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz

      • Dimensões

        Montagem do Smart Insert
        Densidade: 100 mm x 100 mm, 6xM4L6
        Largura do conjunto
        1243,2  mm
        Peso do produto
        31,84  kg
        Altura do conjunto
        714  mm
        Profundidade do conjunto
        137,7  mm
        Largura da Unidade (pol.)
        48,9  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        28.1  polegada
        Montagem na parede
        400 x 400 mm, M6
        Profundidade da Unidade (pol.)
        5,42  polegada
        Largura da moldura
        13,6 mm (moldura uniforme)
        Peso do produto (lb)
        70,20  lb
        Altura do Smart Insert
        200  mm

      • Condições de funcionamento

        Altitude
        0~ 3000 m
        Limite de temperaturas (funcionamento)
        0~ 40  °C
        MTBF
        50 000  hora(s)
        Limite de temperaturas (armazenamento)
        -20~ 60  °C
        Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
        20 a 80% HR (sem condensação)
        Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
        5 a 95% HR (sem condensação)

      • Aplicações multimédia

        Reprodução de vídeo via USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        Reprodução de imagem via USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Reprodução de áudio via USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Cabo de alimentação CA
        • Manual de início rápido
        • Cabo RS232
        • Telecomando e pilhas AAA
        Acessórios incluídos
        • Cabo para ligar em cadeia RS232
        • Kit de alinhamento dos rebordos (1) – 1 unidade
        • Kit de alinhamento dos rebordos (2) – 2 unidades
        • Logótipo da Philips (1)
        • Parafuso (8 unidades)

      • Diversos

        Idiomas apresentados no ecrã
        • Inglês
        • Francês
        • Alemão
        • Italiano
        • Polaco
        • Russo
        • Espanhol
        • Turco
        • Chinês Simplificado
        • Chinês Tradicional
        • Árabe
        • Japonês
        • Português
        Garantia
        Garantia de 3 anos
        Aprovações regulamentares
        • CB
        • CE
        • UL/cUL
        • EAC
        • EMF
        • FCC, Classe A
        • PSB
        • PSE
        • VCCI

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Cabo de alimentação CA
      • Manual de início rápido
      • Cabo RS232
      • Telecomando e pilhas AAA
      Badge-D2C

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