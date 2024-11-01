Outros itens na caixa
- Cabo de alimentação CA
- Manual de início rápido
- Cabo RS232
- Telecomando e pilhas AAA
Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
55BDL6002H/00
Chame a atenção
Mantenha a visibilidade, dia e noite, com o painel Full HD Philips da linha H. O contraste e a nitidez impressionantes tornam este ecrã a solução perfeita para áreas movimentadas, sujeitas a elevada luz ambiente, desde aeroportos a centros comerciais.
Infelizmente, este produto não está mais disponível
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.
Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.
Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.
Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.
Integre um System-on-Chip (SoC) para Android no seu ecrã profissional da Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que oferece potência de processamento em Android sem precisar de cabos. Basta ligar a uma ranhura OPS, que contém todas as ligações necessárias para executar o módulo (incluindo uma fonte de alimentação).
Assuma o controlo da sua rede de ecrãs profissionais da Philips. O CMND permite-lhe realizar tarefas de gestão, atualização, manutenção e reprodução através de uma interface fácil de utilizar, desde a instalação à utilização diária.
Crie um grande impacto em locais luminosos ou semiexteriores. Este ecrã de luminosidade ultraelevada de 2500 cd/m2 é perfeito para atrair atenções em áreas grandes e movimentadas, sujeitas a muita luz ambiente.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Acessórios
Diversos
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.