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  • Philips Signage da série 2000 Philips Signage da série 2000 Philips Signage da série 2000

    Signage Solutions Philips Signage da série 2000

    65BDL2050A/00

    Philips Signage da série 2000

    O Philips Signage da série 2000 devolve a sinalização ao essencial – um ecrã com funcionamento 16 horas por dia, 7 dias por semana, elementar, mas elegante, para integrações simples sem extras desnecessários. Com Android 14, UHD e brilho de 400 nits.

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    Philips Signage da série 2000

    Elementar por design – simplicidade de ecrã digital

    • 65"
    • Com Android 14
    • 400 cd/m²

    16 horas por dia, 7 dias por semana – conteúdo sempre disponível quando precisa.

    Com brilho de 400 cd/m2, o Philips Signage da série 2000 UHD foi concebido para ser utilizado 16 horas por dia, 7 dias por semana, ideal para empresas de atividade contínua, do amanhecer ao anoitecer, que pretendem causar impacto.

    Android 14 System on Chip profissional.

    Com Android 14, o ecrã Philips Signage da série 2000 é concebido numa plataforma profissional com conetividade e segurança confiáveis integradas. Otimizado para aplicações Android nativas, permite a instalação de software e aplicações Web diretamente no ecrã, eliminando a necessidade de um leitor de multimédia externo.

    Partilha de ecrã sem fios opcional com o Philips ScreenShare.

    Transporte o seu ecrã para o futuro com a nossa abordagem modular. Oferecendo a possibilidade de adicionar Wi-Fi e Bluetooth com o módulo CRD22 opcional, bem como o Philips ScreenShare, além de um foco determinado na reutilização e na reciclagem, bem como na sustentabilidade, com redução da eliminação de REEE.

    Noções básicas de FailOver. Maior fiabilidade para conteúdo sempre ligado.

    Noções básicas de FailOver através da deteção de fichas de 5 V. Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver através de fichas de 5 V permite-lhe configurar uma fonte de conteúdo secundária que será automaticamente reproduzida no caso improvável de falha da transmissão multimédia principal.

    Compatível com Philips Wave para efeitos de gestão remota de dispositivos.

    Liberte a potência, a versatilidade e a inteligência dos ecrãs Philips Signage da série 2000 de forma remota com a Wave. Esta plataforma evolutiva na nuvem permite-lhe um controlo total, com instalação e configuração simplificadas, monitorização e controlo de ecrãs, atualização de firmware, gestão de listas de música e configuração dos horários de ligar/desligar. Poupa tempo, energia e reduz o impacto ambiental.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      163.9  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      64.5  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Resolução do painel
      3840 x 2160
      Espaçamento de píxeis
      0,372 x 0,372 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Luminosidade
      400  cd/m²
      Cores do ecrã
      1,07 mil milhões
      Rácio de contraste (típico)
      1200:1
      Rácio de Contraste dinâmico
      500 000:1
      Tempo de resposta (típico)
       8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      Melhoramento de imagem
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tecnologia do painel
      ADS
      Sistema operativo
      Android 14
      Neblina
      1%

    • Conectividade

      Entrada de vídeo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Outras ligações
      USB 3.0 (x2)
      Saída vídeo (saída Scart)
      N/A
      Controlo externo
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Saída
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Conveniência

      Colocação
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matriz em mosaico
      Até 3 x 3
      Controlo de teclado
      • Lockable
      • Hidden
      Sinal do telecomando
      Lockable
      "Loop through" de sinal
      IR Loopthrough
      Funções de poupança de energia
      ECO mode
      Controlável em rede
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (tipicamente)
      134  W
      Consumo de energia em modo de espera
      <0,5 W
      Classe energética
      G

    • Resolução suportada do ecrã

      Formatos de computador
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Dimensões

      Largura do conjunto
      1462,3  mm
      Peso do produto
      28,5  kg
      Altura do conjunto
      837,3  mm
      Profundidade do conjunto
      68,9 mm (D@suporte de parede)/89,9 mm (D@pega)  mm
      Largura da Unidade (pol.)
      57,57  polegada
      Altura da Unidade (pol.)
      32.96  polegada
      Montagem na parede
      400 mm x 400 mm, M8
      Profundidade da Unidade (pol.)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  polegada
      Largura da moldura
      14,9 mm (moldura uniforme)
      Peso do produto (lb)
      62,83  lb

    • Condições de funcionamento

      Altitude
      0~ 3000 m
      Limite de temperaturas (funcionamento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
       30 000  hora(s)
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~ 60  °C
      Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
      10 a 90% HR (sem condensação)

    • Aplicações multimédia

      Reprodução de vídeo via USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      Reprodução de imagem via USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reprodução de áudio via USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Leitor interno

      UCP
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memória
      3GB RAM
      Armazenamento
      16GB

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Acessórios opcionais
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantia
      Garantia de 3 anos
      Aprovações regulamentares
      • CE
      • CB
      • RoHS

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