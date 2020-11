Vidro antirreflexo com paralaxe ótico reduzido

Com este ecrã táctil integrado, o vidro antirreflexo com um paralaxe ótico reduzido oferece a experiência táctil mais envolvente. Com pouco ou nenhum brilho ofuscante e um reflexo reduzido no ecrã, as imagens são cristalinas com cores puras e uma ótima nitidez.