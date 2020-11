Android: execute a sua própria aplicação ou escolha a sua aplicação favorita para executar

Com Android integrado no ecrã táctil, pode trabalhar com o SO mais avançado do planeta, e guardar a sua própria aplicação directamente no ecrã. Isto também significa que com as aplicações incorporadas, como o navegador, o ecrã está funcional logo na primeira utilização. Basta ligá-lo e tem interactividade imediata. Também pode utilizar o agendador integrado para dividir as suas aplicações e conteúdos pelo dia com base na hora do dia. E ainda, com a funcionalidade de orientação automática, alternar entre conteúdos no modo vertical para horizontal é tão simples como rodar o ecrã.