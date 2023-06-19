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- Acessórios opcionais: Dongles Interact
65BDL3052E/00
Ecrã interativo para educação
O ecrã tátil da linha E Philips maximiza o envolvimento e inspira a colaboração com até 20 pontos de contacto. Com Android e um vidro temperado antirreflexo, foi concebido para suportar uma utilização diária intensiva na sala de aula.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.
Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.
Com o SO Android integrado no ecrã, pode trabalhar com o SO mais desenvolvido do planeta e guardar a sua própria aplicação diretamente no ecrã. Ou escolha uma aplicações na extensa biblioteca de aplicações Android e reproduza conteúdo a partir daí. Com o agendador de tarefas integrado, pode dividir as suas aplicações e conteúdos pelo dia com base nos seus clientes e na hora do dia, e com a funcionalidade de orientação automática para apresentar conteúdo em modo vertical ou horizontal basta apenas rodar o ecrã.
Antirreflexo, antidedadas, dureza de 7 Mohs.
Crie uma experiência interativa memorável com até 20 pontos de toque em simultâneo. Perfeito para aplicações colaborativas e competitivas. Este monitor liga o seu público a qualquer conteúdo, o que o torna ideal para ambientes de ensino, locais públicos, empresas, hotelaria e comércio. O painel tátil é compatível com HID, o que proporciona um verdadeiro funcionamento plug-and-play.
Inspire uma colaboração ágil com o modo de quadro branco. Basta ativar esta funcionalidade para transformar o seu ecrã numa tela em branco na qual vários utilizadores podem desenhar manualmente ou com marcadores de apresentação dedicados. Tudo o que é apresentado no ecrã pode ser capturado para impressão fácil ou partilha de ficheiros.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Peso
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Leitor interno
Acessórios
Diversos
Interatividade
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