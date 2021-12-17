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  • Potência e flexibilidade Potência e flexibilidade Potência e flexibilidade

    Signage Solutions Ecrã da linha P

    65BDL3117P/00

    Potência e flexibilidade

    Concebido para um funcionamento contínuo 24 horas por dia, o robusto ecrã de sinalização digital Philips da linha P resiste ao teste do tempo. A qualidade de imagem UHD nítida e a luminosidade elevada tornam-no perfeito para ambientes exigentes, como ambientes de retalho, transportes e o setor de alimentos e bebidas.

    Signage Solutions Ecrã da linha P

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    Potência e flexibilidade

    Conteúdo mais brilhante com desempenho contínuo 24 horas por dia.

    • 65"
    • Painel UHD
    • 750 cd/m²
    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

    Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

    Imagem D: imagens clinicamente precisas

    Imagem D: imagens clinicamente precisas

    Este ecrã profissional da Philips é calibrado de fábrica para cumprir as normas clínicas de desempenho na escala de cinzentos. As excelentes imagens produzidas pelo ecrã podem ser utilizadas para analisar imagens médicas em consultas ou palestras.

    O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

    O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

    Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

    Sofisticado e inteligente com SDM-L

    O Intel Smart Display Module Large integrado confere uma sofisticação escalável ao seu ecrã, permitindo atualizações rápidas e económicas sempre que precisar de adicionar novas caraterísticas e funcionalidades. O design fino oferece o mesmo nível de inteligência e interoperabilidade que a OPS, sem comprometer a elegância do ecrã.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      164  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      65  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Resolução do painel
      3840 x 2160
      Espaçamento de píxeis
      0,372 x 0,372 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Luminosidade
      750  cd/m²
      Cores do ecrã
      1,07 mil milhões
      Rácio de contraste (típico)
      1200:1
      Rácio de Contraste dinâmico
      500 000:1
      Tempo de resposta (típico)
       8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      Tecnologia do painel
      ADS
      Neblina
      25%

    • Conectividade

      Saída áudio
      Ficha de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • 1 Display Port 1.2
      • DVI-I (x 1)
      • 1 USB 2.0
      • HDMI 2.0 (x3)
      Entrada de áudio
      Tomada de 3,5 mm
      Outras ligações
      • 1 Micro SD
      • SDM-L
      • Sensor térmico
      Saída vídeo (saída Scart)
      • 1 DisplayPort 1.2
      • 1 HDMI 2.0
      Controlo externo
      • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
      • RJ45
      • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C
      • Sensor de luz ambiente

    • Conveniência

      Colocação
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Matriz em mosaico
      Até 15 x 15
      Funções de proteção de ecrã
      Mudança de pixel, baixo brilho
      Controlo de teclado
      • Oculto
      • Bloqueável
      "Loop through" de sinal
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • "Loopthrough" IV
      Facilidade de instalação
      • Pegas de transporte
      • Smart Insert
      Funções de poupança de energia
      Smart Power
      Controlável em rede
      • RS232
      • RJ45

    • Som

      Colunas incorporadas
      2 x 10 W RMS

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consumo (tipicamente)
      155  W
      Consumo (Máx.)
      330 W
      Consumo de energia em modo de espera
      < 0,5 W
      Classe energética
      G

    • Resolução suportada do ecrã

      Formatos de computador
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do conjunto
      1462,3  mm
      Peso do produto
       27,8  kg
      Altura do conjunto
      837,3  mm
      Profundidade do conjunto
       89,9  mm
      Largura da Unidade (pol.)
      57,71  polegada
      Altura da Unidade (pol.)
      32.96  polegada
      Montagem na parede
      400 x 400 mm, M8
      Profundidade da Unidade (pol.)
      3.54  polegada
      Largura da moldura
      14,90 mm (moldura uniforme)
      Peso do produto (lb)
      61,3  lb

    • Condições de funcionamento

      Altitude
      0~ 3000 m
      Limite de temperaturas (funcionamento)
      0~ 40  °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~ 60  °C
      Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
      20 a 80% HR (sem condensação)
      Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
      5 a 95% HR (sem condensação)

    • Aplicações multimédia

      Reprodução de vídeo via USB
      • H.264
      • Motion JPEG
      • MPEG1/2
      • WMV3
      Reprodução de imagem via USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reprodução de áudio via USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • Tampa do interruptor de CA
      • Logótipo da Philips (1)
      • 3 Cabos de alimentação
      • 1 guia de início rápido
      • Telecomando e pilhas AAA
      • 1 cabo RS232 (3 m)
      • 1 cabo para ligar em cadeia RS232
      • 1 tampa USB
      • 3 grampos para cabos

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Árabe
      • Holandês
      • Dinamarquês
      • Inglês
      • Francês
      • Finlandês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Norueguês
      • Polaco
      • Português
      • Russo
      • Espanhol
      • Sueco
      • Chinês Simplificado
      • Turco
      • Chinês Tradicional
      Garantia
      Garantia de 3 anos
      Aprovações regulamentares
      • CE
      • FCC, Classe A
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • EPA

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