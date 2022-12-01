Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.