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    • Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação

      Signage Solutions Ecrã da linha H

      75BDL4003H/02

      Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação

      Mantenha-se visível de dia e de noite com os ecrãs Philips de elevada luminosidade da linha H. O contraste e a nitidez impressionantes tornam este ecrã a solução perfeita para exibir conteúdo envolvente em janelas e locais mais claros – de aeroportos a centros comerciais e muito mais.

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      Signage Solutions Ecrã da linha H

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      Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação

      Ecrã de elevada luminosidade – 24 horas por dia

      • 75"
      • 3000 cd/m²
      • Ultra HD
      CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos

      CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos

      Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.

      A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

      A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

      Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.

      FailOver. Garanta que o seu ecrã nunca fica vazio.

      Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que reproduz automaticamente no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso improvável de uma falha do leitor de multimédia. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção instantânea de conteúdo.

      Obtenha a potência do processamento em Android com um módulo CRD50 opcional

      Integre um System-on-Chip (SoC) para Android no seu ecrã profissional da Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que oferece potência de processamento em Android sem precisar de cabos. Basta ligar a uma ranhura OPS, que contém todas as ligações necessárias para executar o módulo (incluindo uma fonte de alimentação).

      Concebido para condições extremas

      Gestão térmica melhorada, painéis de cristais líquidos TNI elevados e sensores térmicos incorporados para lidar com temperaturas ambiente elevadas. Luminosidade do ecrã até 2500 cd/m² para condições de iluminação ambiente elevada. Polarizador de ecrã compatível com óculos de sol polarizados para melhor visibilidade do conteúdo.

      Sinalização urbana de luminosidade ultraelevada

      Os ecrãs digitais de elevado brilho voltados para a rua chamam a atenção em qualquer condição de iluminação, aumentando a exposição da loja e atraindo clientes. O brilho espetacular de até 3000 cd/m² garante uma elevada visibilidade e uma qualidade de imagem pura, mesmo em condições de luz ambiente extremas.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        189.3  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        74.5  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Resolução do painel
        3840 x 2160
        Espaçamento de píxeis
        0,429 x 0,429 mm
        Ótima resolução
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Luminosidade
        3000  cd/m²
        Cores do ecrã
        1,07 mil milhões
        Rácio de contraste (típico)
        1200:1
        Rácio de Contraste dinâmico
        500 000:1
        Tempo de resposta (típico)
         8  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus
        Melhoramento de imagem
        • Redução de movimento 3/2 - 2/2
        • Varrimento progressivo
        • Melhoramento do contraste dinâmico
        Tecnologia do painel
        IPS

      • Conectividade

        Saída áudio
        Ficha de 3,5 mm
        Entrada de vídeo
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-I (digital + analógico) 1x
        • HDMI 2.0 (x3)
        Entrada de áudio
        Tomada de 3,5 mm
        Outras ligações
        • OPS
        • USB 2.0 (x2)
        Saída vídeo (saída Scart)
        • 1 DisplayPort 1.2
        • 1 HDMI 2.0
        Controlo externo
        • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
        • RJ45
        • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C

      • Conveniência

        Colocação
        • Horizontal (24/7)
        • Vertical (24/7)
        Funções de proteção de ecrã
        Mudança de pixéis, brilho reduzido
        Controlo de teclado
        • Oculto
        • Bloqueável
        Sinal do telecomando
        Bloqueável
        "Loop through" de sinal
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • "Loopthrough" IV
        Facilidade de instalação
        • Pegas de transporte
        • Smart Insert
        Funções de poupança de energia
        Smart Power
        Controlável em rede
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Som

        Colunas incorporadas
        2 x 10 W RMS

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
        Consumo (tipicamente)
        510  W
        Consumo (Máx.)
        790
        Consumo de energia em modo de espera
        < 0,5 W

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz

      • Dimensões

        Largura do conjunto
         1688,2  mm
        Peso do produto
         54,1  kg
        Altura do conjunto
         966,6  mm
        Profundidade do conjunto
         111,1  mm
        Largura da Unidade (pol.)
        66,46  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        38.06  polegada
        Montagem na parede
        600 x 400 mm, M8
        Profundidade da Unidade (pol.)
        4.37  polegada
        Largura da moldura
        18,8 (moldura uniforme)
        Peso do produto (lb)
        119,27  lb
        Largura do Smart Insert
        180  mm
        Altura do Smart Insert
        300  mm

      • Condições de funcionamento

        Altitude
        0~ 3000 m
        Limite de temperaturas (funcionamento)
        0~ 40  °C
        MTBF
        50 000  hora(s)
        Humidade relativa
        20~ 80  %
        Limite de temperaturas (armazenamento)
        -20~ 60  °C
        Aviso
        Não utilizar sob luz solar direta sem medidas de proteção adicionais.

      • Aplicações multimédia

        Reprodução de vídeo via USB
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        Reprodução de imagem via USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Kit de alinhamento dos rebordos
        • Logótipo da Philips (1)
        • Cabo para ligar em cadeia RS232
        • 3 grampos para cabos
        • 1 tampa e parafuso do interruptor de CA
        • Parafusos e tampa para USB
        • Cabo de alimentação CA
        • Cabo HDMI
        • 1 cabo de sensor IV (1,8 m)
        • Kit de estrutura aberta
        • 1 guia de início rápido
        • Telecomando e pilhas AAA
        • Cabo RS232

      • Diversos

        Idiomas apresentados no ecrã
        • Árabe
        • Inglês
        • Francês
        • Alemão
        • Italiano
        • Japonês
        • Polaco
        • Português
        • Russo
        • Espanhol
        • Chinês Simplificado
        • Turco
        • Chinês Tradicional
        Garantia
        Garantia de 3 anos
        Aprovações regulamentares
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

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