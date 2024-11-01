Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação

Mantenha-se visível de dia e de noite com os ecrãs Philips de elevada luminosidade da linha H. O contraste e a nitidez impressionantes tornam este ecrã a solução perfeita para exibir conteúdo envolvente em janelas e locais mais claros – de aeroportos a centros comerciais e muito mais.