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75BDL4003H/02
Visibilidade vibrante em todas as condições de iluminação
Mantenha-se visível de dia e de noite com os ecrãs Philips de elevada luminosidade da linha H. O contraste e a nitidez impressionantes tornam este ecrã a solução perfeita para exibir conteúdo envolvente em janelas e locais mais claros – de aeroportos a centros comerciais e muito mais.
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Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.
Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.
Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que reproduz automaticamente no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso improvável de uma falha do leitor de multimédia. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção instantânea de conteúdo.
Integre um System-on-Chip (SoC) para Android no seu ecrã profissional da Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que oferece potência de processamento em Android sem precisar de cabos. Basta ligar a uma ranhura OPS, que contém todas as ligações necessárias para executar o módulo (incluindo uma fonte de alimentação).
Gestão térmica melhorada, painéis de cristais líquidos TNI elevados e sensores térmicos incorporados para lidar com temperaturas ambiente elevadas. Luminosidade do ecrã até 2500 cd/m² para condições de iluminação ambiente elevada. Polarizador de ecrã compatível com óculos de sol polarizados para melhor visibilidade do conteúdo.
Os ecrãs digitais de elevado brilho voltados para a rua chamam a atenção em qualquer condição de iluminação, aumentando a exposição da loja e atraindo clientes. O brilho espetacular de até 3000 cd/m² garante uma elevada visibilidade e uma qualidade de imagem pura, mesmo em condições de luz ambiente extremas.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Acessórios
Diversos
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