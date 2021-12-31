Concebido para um mundo acelerado, a MediaSuite oferece conetividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast incorporado torna a transmissão rápida e simples, enquanto o sistema operativo Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.
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Conetividade mais inteligente
com Chromecast incorporado e Netflix
75", MediaSuite
com Android™
As atualizações de Android fornecem as funcionalidades mais recentes
Os ecrãs profissionais Philips com Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Os ecrãs são otimizados para aplicações Android nativas e também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. As atualizações automáticas garantem que as aplicações se mantêm atualizadas.
Chromecast™ incorporado para partilha fácil de conteúdos
Permite a transmissão sem fios instantânea e segura de filmes, apresentações e muito mais a partir de dispositivos inteligentes (telemóveis, portáteis e tablets) com uma resolução até 4K. O Chromecast é económico, não requer hardware adicional e é seguro para utilização profissional. Os utilizadores apenas têm de tocar no ícone do Chromecast no dispositivo móvel para começarem a receber conteúdos de milhares de aplicações capazes de transmissão. O dispositivo móvel transforma-se no telecomando.
Acesso à Google Play Store para aplicações e multimédia
O acesso total a toda a Google Play Store facilita a adição de aplicações, jogos, música, filmes e muito mais ao seu ecrã profissional Philips. Novas ferramentas empresariais e opções de entretenimento adicionais são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que tem sempre acesso às últimas tendências globais.
Interface de utilizador personalizável para cores e logótipos personalizados
O Philips MediaSuite dispõe de uma interface de utilizador (IU) clara e fácil de navegar que pode ser personalizada com a sua própria marca. Adicione facilmente o seu logótipo e as suas cores à barra de pesquisa para aumentar a presença da sua marca.
As análises estatísticas integradas fornecem estatísticas de utilização
Da cadeia de hotéis ao bar desportivo, monitorize a forma como cada televisor Philips MediaSuite com Android do seu parque de equipamentos está a ser utilizado. Descubra a frequência com que canais específicos são visualizados. Teste a eficácia da sua publicidade. Obtenha as informações de que necessita para gerir os custos de forma eficaz, com acesso fácil aos dados de tempo de visualização. Efetue inquéritos instantâneos sobre a satisfação do cliente para obter feedback valioso dos hóspedes no local.
Instale e gira aplicações remotamente com o controlo das aplicações
Assuma o controlo total e centralizado das aplicações instaladas nos seus ecrãs profissionais Philips. O controlo das aplicações permite instalar, eliminar e gerir as aplicações em determinados ecrãs ou em toda a rede, proporcionando a possibilidade de oferecer experiências personalizadas aos seus hóspedes e clientes, independentemente de quantos ecrãs estiver a gerir.
Opere, monitorize e mantenha através do CMND & Control
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN ou RF). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como atualizar o software e as configurações, bem como monitorizar o estado dos ecrãs. Quer esteja a controlar um televisor ou mais, o CMND & Control permite-lhe gerir o seu parque de equipamentos facilmente.
Crie experiências personalizadas com CMND & Check-in
Faça os visitantes sentirem-se bem-vindos. O CMND & Check-in permite utilizar informações individuais como o nome e o idioma falado para criar uma experiência personalizada. Quer esteja a adicionar toques especiais para os hóspedes do hotel, a simplificar o processo de faturação ou a oferecer vários pacotes de canais.
Netflix integrada com botão de controlo remoto dedicado
O acesso integrado ao serviço Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes a partir da sua conta mais fácil, rápida e prática. Não há necessidade de leitores externos ou de televisão por satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e as instalações limpas, mantendo ao mesmo tempo uma aparência moderna para o seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no telecomando proporciona acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Aplicam-se os termos e condições para a ativação do serviço Netflix.
O Google Assistant™ permite um controlo mais rápido e inteligente
O controlo por voz e as respostas mais rápidas estão aqui com o telecomando opcional com Google Assistant™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza as suas músicas favoritas e obtenha todas as informações de que necessita, tais como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até traduções por voz num instante. Com o Google Assistant™, as possibilidades são infinitas.
Especificações técnicas
Imagem/Visualização
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
75
polegada
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
189
cm
Visor
LED 4K Ultra HD
Resolução do painel
3840x2160p
Luminosidade
380
cd/m²
Resolução suportada do ecrã
Sintonizador
Outros: até 1920x1080p@60 Hz
T2 HEVC: até 3840x2160@60 Hz
USB, LAN
HEVC: até 3840x2160@60 Hz
Outros: até 1920x1080p@60 Hz
HDMI 1/2
Até 3840 x 2160p a 60 Hz
HDMI 3
Até 3840 x 2160p a 30 Hz
Sintonizador/receção/transmissão
Televisão Digital
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (até 2160p60)
TV analógica
PAL
Reprodução sobre IP
Multicast
Unicast
HLS
Canais de aplicações OTT
Android TV
OS
Android TV™ 9 (Pie)
Aplicações pré-instaladas
Netflix*
YouTube
Google Play Store*
Google Play Movies
Jogos do Google Play
YouTube Music
Tamanho da memória (Flash)
16GB*
Funcionalidades para serviços
Modo de hotel
Controlo de definições de ativação
Limitação de volume
Bloqueio do menu de instalação
Bloqueio de menu
Bloqueio do comando por controlador
Modo de prisão
Controlo de potência
Modo de início rápido
Ligar automático
Desligar automático
A sua marca
Ecrã inicial personalizável
Aplicação de boas-vindas personalizável
Nome do local (ID de GeoNames)
CMND&Create
Painel de controlo personalizado (HTML&APK)
CMND&Control
Editor de canais offline
Editor de definições offline
Gestão remota através de IP/RF
Gestão de grupos de televisores
Atualizações locais através de USB
Clonagem inicial instantânea
Comando
Controlo das aplicações
Controlo de televisor Android nativo JEDI
JSON API para controlo do televisor – JAPIT
Protocolo Serial Xpress
Crestron Connected
Controlador
DRM interativa
VSecure
Playready Smoothstreaming
SecureMedia
Geração de lucros
MyChoice
Telecomando
Deteção de pilha fraca
Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
Botão do relógio que brilha no escuro
CMND&Check-In
Nome do hóspede
Idioma do hóspede
Mensagens
Fatura na televisão
Pagamento expresso
Partilha
Chromecast Ultra incorporado
Partilha segura
Partilha gerida por rede
Conveniência
Google Assistant*
Início de sessão na conta Google
Previsão meteorológica
>40 idiomas de menu suportados
Relógio no modo desligado
Televisor temático
Alarme de despertar
Temporizador
Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde
Comando
Telecomando multi-dispositivos
Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros
Conveniência
TalkBack
Anulação de som da coluna principal independente
Segurança
Isolamento duplo de classe II
Retardadores de chamas
Multimédia
Reprodução de vídeo suportada
Formatos: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Recipientes: AVI, MKV
VP9
Formatos de música suportados
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 a v9.2)
WMA-PRO (v9 e v10)
Formatos de legendas suportados
SRT
SMI
TXT
Formatos de imagem suportados
JPG
PNG
BMP
GIF
Áudio
Potência da saída de som
20 (2x10)
W
Saída de coluna na casa de banho
1,5 W Mono 8 Ohm
Colunas
2,0
Projeção descendente
Funcionalidades sonoras
DTS-HD
Compatível com Dolby Atmos
Dolby MS12D
AC-4
DTS Studio Sound
Alimentação elétrica
Alimentação elétrica
220-240 V CA, 50-60 Hz
Temperatura ambiente
0 °C a 40 °C
Consumo de energia em modo de espera
< 0,3 W
Classe energética
F
Potência com Rótulo energético da UE
112
W
Funcionalidades de poupança de energia
Modo Eco
Número de registo EPREL
355587
Acessórios
Incluído
Suporte de mesa
Telecomando 22AV1905B/00
2 x pilhas AAA
Cabo de alimentação
Folheto de garantia
Folheto de informações legais e de segurança
Opcional
Telecomando de voz 22AV2025B/00
Telecomando de dígitos 22AV2005B/00
Telecomando simples 22AV1601B/12
Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1604BH/12
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