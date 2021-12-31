As análises estatísticas integradas fornecem estatísticas de utilização

Da cadeia de hotéis ao bar desportivo, monitorize a forma como cada televisor Philips MediaSuite com Android do seu parque de equipamentos está a ser utilizado. Descubra a frequência com que canais específicos são visualizados. Teste a eficácia da sua publicidade. Obtenha as informações de que necessita para gerir os custos de forma eficaz, com acesso fácil aos dados de tempo de visualização. Efetue inquéritos instantâneos sobre a satisfação do cliente para obter feedback valioso dos hóspedes no local.