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  • Conetividade mais inteligente Conetividade mais inteligente Conetividade mais inteligente

    Televisor profissional

    75HFL6114U/12

    Conetividade mais inteligente

    Concebido para um mundo acelerado, a MediaSuite oferece conetividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast incorporado torna a transmissão rápida e simples, enquanto o sistema operativo Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.

    Televisor profissional

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    Conetividade mais inteligente

    com Chromecast incorporado e Netflix

    • 75", MediaSuite
    • com Android™

    As atualizações de Android fornecem as funcionalidades mais recentes

    Os ecrãs profissionais Philips com Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Os ecrãs são otimizados para aplicações Android nativas e também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. As atualizações automáticas garantem que as aplicações se mantêm atualizadas.

    Chromecast™ incorporado para partilha fácil de conteúdos

    Permite a transmissão sem fios instantânea e segura de filmes, apresentações e muito mais a partir de dispositivos inteligentes (telemóveis, portáteis e tablets) com uma resolução até 4K. O Chromecast é económico, não requer hardware adicional e é seguro para utilização profissional. Os utilizadores apenas têm de tocar no ícone do Chromecast no dispositivo móvel para começarem a receber conteúdos de milhares de aplicações capazes de transmissão. O dispositivo móvel transforma-se no telecomando.

    Acesso à Google Play Store para aplicações e multimédia

    O acesso total a toda a Google Play Store facilita a adição de aplicações, jogos, música, filmes e muito mais ao seu ecrã profissional Philips. Novas ferramentas empresariais e opções de entretenimento adicionais são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que tem sempre acesso às últimas tendências globais.

    Interface de utilizador personalizável para cores e logótipos personalizados

    O Philips MediaSuite dispõe de uma interface de utilizador (IU) clara e fácil de navegar que pode ser personalizada com a sua própria marca. Adicione facilmente o seu logótipo e as suas cores à barra de pesquisa para aumentar a presença da sua marca.

    As análises estatísticas integradas fornecem estatísticas de utilização

    Da cadeia de hotéis ao bar desportivo, monitorize a forma como cada televisor Philips MediaSuite com Android do seu parque de equipamentos está a ser utilizado. Descubra a frequência com que canais específicos são visualizados. Teste a eficácia da sua publicidade. Obtenha as informações de que necessita para gerir os custos de forma eficaz, com acesso fácil aos dados de tempo de visualização. Efetue inquéritos instantâneos sobre a satisfação do cliente para obter feedback valioso dos hóspedes no local.

    Instale e gira aplicações remotamente com o controlo das aplicações

    Assuma o controlo total e centralizado das aplicações instaladas nos seus ecrãs profissionais Philips. O controlo das aplicações permite instalar, eliminar e gerir as aplicações em determinados ecrãs ou em toda a rede, proporcionando a possibilidade de oferecer experiências personalizadas aos seus hóspedes e clientes, independentemente de quantos ecrãs estiver a gerir.

    Opere, monitorize e mantenha através do CMND & Control

    Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN ou RF). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como atualizar o software e as configurações, bem como monitorizar o estado dos ecrãs. Quer esteja a controlar um televisor ou mais, o CMND & Control permite-lhe gerir o seu parque de equipamentos facilmente.

    Crie experiências personalizadas com CMND & Check-in

    Faça os visitantes sentirem-se bem-vindos. O CMND & Check-in permite utilizar informações individuais como o nome e o idioma falado para criar uma experiência personalizada. Quer esteja a adicionar toques especiais para os hóspedes do hotel, a simplificar o processo de faturação ou a oferecer vários pacotes de canais.

    Netflix integrada com botão de controlo remoto dedicado

    O acesso integrado ao serviço Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes a partir da sua conta mais fácil, rápida e prática. Não há necessidade de leitores externos ou de televisão por satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e as instalações limpas, mantendo ao mesmo tempo uma aparência moderna para o seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no telecomando proporciona acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Aplicam-se os termos e condições para a ativação do serviço Netflix.

    O Google Assistant™ permite um controlo mais rápido e inteligente

    O controlo por voz e as respostas mais rápidas estão aqui com o telecomando opcional com Google Assistant™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza as suas músicas favoritas e obtenha todas as informações de que necessita, tais como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até traduções por voz num instante. Com o Google Assistant™, as possibilidades são infinitas.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      75  polegada
      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      189  cm
      Visor
      LED 4K Ultra HD
      Resolução do painel
      3840x2160p
      Luminosidade
      380  cd/m²

    • Resolução suportada do ecrã

      Sintonizador
      • Outros: até 1920x1080p@60 Hz
      • T2 HEVC: até 3840x2160@60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: até 3840x2160@60 Hz
      • Outros: até 1920x1080p@60 Hz
      HDMI 1/2
      Até 3840 x 2160p a 60 Hz
      HDMI 3
      Até 3840 x 2160p a 30 Hz

    • Sintonizador/receção/transmissão

      Televisão Digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (até 2160p60)
      TV analógica
      PAL
      Reprodução sobre IP
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • Canais de aplicações OTT

    • Android TV

      OS
      Android TV™ 9 (Pie)
      Aplicações pré-instaladas
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play Movies
      • Jogos do Google Play
      • YouTube Music
      Tamanho da memória (Flash)
      16GB*

    • Funcionalidades para serviços

      Modo de hotel
      • Controlo de definições de ativação
      • Limitação de volume
      • Bloqueio do menu de instalação
      • Bloqueio de menu
      • Bloqueio do comando por controlador
      • Modo de prisão
      Controlo de potência
      • Modo de início rápido
      • Ligar automático
      • Desligar automático
      A sua marca
      • Ecrã inicial personalizável
      • Aplicação de boas-vindas personalizável
      • Nome do local (ID de GeoNames)
      • CMND&Create
      • Painel de controlo personalizado (HTML&APK)
      CMND&Control
      • Editor de canais offline
      • Editor de definições offline
      • Gestão remota através de IP/RF
      • Gestão de grupos de televisores
      • Atualizações locais através de USB
      • Clonagem inicial instantânea
      Comando
      • Controlo das aplicações
      • Controlo de televisor Android nativo JEDI
      • JSON API para controlo do televisor – JAPIT
      • Protocolo Serial Xpress
      • Crestron Connected
      • Controlador
      DRM interativa
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • SecureMedia
      Geração de lucros
      MyChoice
      Telecomando
      • Deteção de pilha fraca
      • Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
      • Botão do relógio que brilha no escuro
      CMND&Check-In
      • Nome do hóspede
      • Idioma do hóspede
      • Mensagens
      • Fatura na televisão
      • Pagamento expresso
      Partilha
      • Chromecast Ultra incorporado
      • Partilha segura
      • Partilha gerida por rede
      Conveniência
      • Google Assistant*
      • Início de sessão na conta Google
      • Previsão meteorológica
      • >40 idiomas de menu suportados
      • Relógio no modo desligado
      • Televisor temático
      • Alarme de despertar
      • Temporizador

    • Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

      Comando
      • Telecomando multi-dispositivos
      • Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros
      Conveniência
      • TalkBack
      • Anulação de som da coluna principal independente
      Segurança
      • Isolamento duplo de classe II
      • Retardadores de chamas

    • Multimédia

      Reprodução de vídeo suportada
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Recipientes: AVI, MKV
      • VP9
      Formatos de música suportados
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      • WMA-PRO (v9 e v10)
      Formatos de legendas suportados
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Formatos de imagem suportados
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Áudio

      Potência da saída de som
      20 (2x10)  W
      Saída de coluna na casa de banho
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Colunas
      •  2,0
      • Projeção descendente
      Funcionalidades sonoras
      • DTS-HD
      • Compatível com Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      220-240 V CA, 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energia em modo de espera
      < 0,3 W
      Classe energética
      F
      Potência com Rótulo energético da UE
      112  W
      Funcionalidades de poupança de energia
      Modo Eco
      Número de registo EPREL
      355587

    • Acessórios

      Incluído
      • Suporte de mesa
      • Telecomando 22AV1905B/00
      • 2 x pilhas AAA
      • Cabo de alimentação
      • Folheto de garantia
      • Folheto de informações legais e de segurança
      Opcional
      • Telecomando de voz 22AV2025B/00
      • Telecomando de dígitos 22AV2005B/00
      • Telecomando simples 22AV1601B/12
      • Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1604BH/12
      • Relógio externo 22AV1860A/12
      • Modem de cabo DOCSIS 22AV1970A
      • Telecomando de configuração 22AV9574A/12

    • Conectividade sem fios

      LAN sem Fios
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • Conectividade na parte inferior

      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Controlo externo
      RJ-48
      Saída de coluna na casa de banho
      Minificha
      Alimentação externa
      12 V, máx. 15 A

    • Conectividade na parte lateral

      Ranhura de interface comum
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      Saída de auscultador
      Minificha
      USB1
      USB 3.0

    • Melhorias de Conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IV
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um só toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem telecomando
      • controlo do sistema de áudio
      HDMI
      • ARC (todas as portas)
      • Seleção automática de entrada

    • Design

      Cor
      Prateado

    • Dimensões

      Largura do conjunto
      1683  mm
      Altura do conjunto
      966  mm
      Profundidade do conjunto
      94  mm
      Peso do produto
      33,5  kg
      Largura do conjunto (com suporte)
      1683  mm
      Altura do conjunto (com suporte)
      993  mm
      Profundidade do conjunto (com suporte)
      299  mm
      Peso do produto (+suporte)
      34.2  kg
      Compatível com suporte de parede
      • 600 x 400 mm
      • M8

    O que está na caixa?

    Outros itens na caixa

    • Pilhas para telecomando
    • Telecomando
    • Folheto de garantia
    • Cabo de alimentação
    • Suporte para mesa
    Badge-D2C

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    • Netflix: aplicam-se termos e condições específicos que têm de ser aprovados e aplicados para ativar a aplicação.
    • A disponibilidade do Google Assistant depende das definições de país e idioma. Para utilizar o Google Assistant, tem de ser utilizado um telecomando opcional com função de voz.
    • A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação selecionada pelo integrador.
    • A Philips não garante a disponibilidade nem o correto funcionamento contínuo das aplicações.
    • A memória disponível real poderá ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo
    • Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
    • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
    • Android, Google Play e Chromecast são marcas comerciais da Google LLC

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