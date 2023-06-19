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  • Ecrã interativo para educação Ecrã interativo para educação Ecrã interativo para educação

    Signage Solutions Ecrã da linha E

    86BDL3052E/00

    Ecrã interativo para educação

    O ecrã tátil da linha E Philips maximiza o envolvimento e inspira a colaboração com até 20 pontos de contacto. Com Android e um vidro temperado antirreflexo, foi concebido para suportar uma utilização diária intensiva na sala de aula.

    Signage Solutions Ecrã da linha E

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    Ecrã interativo para educação

    Com tecnologia multi-toque

    • 86"
    • Com Android
    • Multitoque
    A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

    A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

    Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.

    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

    Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

    Android: execute a sua própria aplicação ou escolha a sua aplicação favorita para executar

    Com o SO Android integrado no ecrã, pode trabalhar com o SO mais desenvolvido do planeta e guardar a sua própria aplicação diretamente no ecrã. Ou escolha uma aplicações na extensa biblioteca de aplicações Android e reproduza conteúdo a partir daí. Com o agendador de tarefas integrado, pode dividir as suas aplicações e conteúdos pelo dia com base nos seus clientes e na hora do dia, e com a funcionalidade de orientação automática para apresentar conteúdo em modo vertical ou horizontal basta apenas rodar o ecrã.

    Tecnologia multi-toque capaz de 20 pontos de toque

    Crie uma experiência interativa memorável com até 20 pontos de toque em simultâneo. Perfeito para aplicações colaborativas e competitivas. Este monitor liga o seu público a qualquer conteúdo, o que o torna ideal para ambientes de ensino, locais públicos, empresas, hotelaria e comércio. O painel tátil é compatível com HID, o que proporciona um verdadeiro funcionamento plug-and-play.

    Modo de quadro branco incorporado

    Inspire uma colaboração ágil com o modo de quadro branco. Basta ativar esta funcionalidade para transformar o seu ecrã numa tela em branco na qual vários utilizadores podem desenhar manualmente ou com marcadores de apresentação dedicados. Tudo o que é apresentado no ecrã pode ser capturado para impressão fácil ou partilha de ficheiros.

    Superfície do ecrã

    Antirreflexo, antidedadas, dureza de 7 Mohs.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      218.44  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      86  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Resolução do painel
      3840 x 2160
      Espaçamento de píxeis
      0,4935 (H) x 0,4935 (V) [mm]
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Cores do ecrã
      1.07 B
      Luminosidade (depois do vidro)
      380  cd/m²
      Luminosidade (antes do vidro)
      410  cd/m²
      Rácio de contraste (típico)
      4000:1
      Tempo de resposta (típico)
       8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      Melhoramento de imagem
      • Redução de movimento 3/2 - 2/2
      • Filtro Digital 3D
      • Desentrelaçamento movimento compensado
      • Varrimento progressivo
      • Desentrelaçamento MA 3D
      • Melhoramento do contraste dinâmico
      Tecnologia do painel
      VA
      Sistema operativo
      Android 8,0
      Resolução da IU do sistema operativo
      1920 x 1080 a 60 Hz

    • Conectividade

      Saída áudio
      Minificha de 3,5 mm (x 1)
      Entrada de vídeo
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA (D-sub analógico) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (até 65 W)
      Entrada de áudio
      Minificha de 3,5 mm (x 1)
      Outras ligações
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x3)
      Controlo externo
      • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
      • RJ45
      • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C

    • Conveniência

      Colocação
      Horizontal (18/7)
      Funções de proteção de ecrã
      Mudança de pixéis, brilho reduzido
      Controlo de teclado
      Bloqueável
      Sinal do telecomando
      Bloqueável
      "Loop through" de sinal
      • RS232
      • "Loopthrough" IV
      Facilidade de instalação
      • Saída CA
      • Smart Insert
      Outras funcionalidades
      Pegas de transporte
      Controlável em rede
      • RS232
      • RJ45

    • Som

      Colunas incorporadas
      2 x 15 W

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz
      Consumo (tipicamente)
      250  W
      Consumo (Máx.)
      507 W
      Consumo de energia em modo de espera
      < 0,5 W
      Funcionalidades de poupança de energia
      Smart Power
      Classe energética
      G

    • Resolução suportada do ecrã

      Formatos de computador
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz

    • Dimensões

      Montagem do Smart Insert
      100 x 100 mm, 6 M4L6
      Largura do conjunto
       1960,8  mm
      Altura do conjunto
       1145,7  mm
      Peso
      74.38  kg
      Profundidade do conjunto
      101,3 mm (D_Máx.)/79,0 mm (D_Mont. parede)  mm
      Largura da Unidade (pol.)
      77,19  polegada
      Altura da Unidade (pol.)
      45.11  polegada
      Montagem na parede
      600 x 400 mm, M8
      Profundidade da Unidade (pol.)
      3.98(D_Max)/3.11(D_Wallmount)  polegada
      Largura da moldura
      17,8 mm (sup./dir./esq.) x 31,7 mm (inf.)

    • Peso

      Produto com embalagem (kg)
       90,7  kg
      Produto com embalagem (libras)
       199,96  lb
      Produto sem suporte (kg)
       74,38  kg
      Produto sem suporte (libras)
      163,98  lb

    • Condições de funcionamento

      Altitude
      0~ 3000 m
      Limite de temperaturas (funcionamento)
      0~ 40  °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~60  °C
      Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
      20 ~ 80% (sem condensação)
      Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
      5 ~ 95% (sem condensação)

    • Aplicações multimédia

      Reprodução de vídeo via USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      Reprodução de imagem via USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reprodução de áudio via USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Leitor interno

      UCP
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memória
      3 GB de DDR3
      Armazenamento
      16 GB EMMC

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • 1 Pano de limpeza
      • 1 cabo HDMI (3 m)
      • 1 cabo de sensor IV (1,8 m)
      • Logótipo da Philips (1)
      • 1 guia de início rápido
      • Telecomando e pilhas AAA
      • 1 cabo para ligar em cadeia RS232
      • 2 Canetas táteis
      • 1 cabo USB A para B (3 m)
      • Cabo RS232
      • Cabo de alimentação CA
      • Grampo de cabo (x3)
      • 1 tampa e parafuso do interruptor de CA
      • Cabo DVI-D
      • Parafusos e tampa para USB
      Acessórios opcionais
      Dongles Interact

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Árabe
      • Holandês
      • Dinamarquês
      • Inglês
      • Francês
      • Finlandês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Norueguês
      • Polaco
      • Português
      • Russo
      • Espanhol
      • Sueco
      • Chinês Simplificado
      • Turco
      • Chinês Tradicional
      Garantia
      Garantia de 5 anos
      Aprovações regulamentares
      • CE
      • FCC, Classe A
      • ROHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interatividade

      Tecnologia multitoque
      Tátil com infravermelhos sem intervalos
      Pontos tácteis
      20 pontos táteis simultâneos
      Plug and play
      Compatível com HID
      Vidro de proteção
      • Antirreflexo
      • Vidro de segurança temperado 7MOHS

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    Outros itens na caixa

    • Acessórios opcionais: Dongles Interact
    Badge-D2C

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