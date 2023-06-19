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- Acessórios opcionais: Dongles Interact
86BDL4052E/02
Ecrã interativo para educação
Inspire a colaboração. Maximize o envolvimento. Este ecrã tátil topo de gama da linha E Philips dispõe de Android, compatibilidade com programas e software educativo melhorada, 20 pontos de toque e um vidro temperado antirreflexo.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.
Crie uma experiência interativa memorável com até 20 pontos de toque em simultâneo. Perfeito para aplicações colaborativas e competitivas. Este monitor liga o seu público a qualquer conteúdo, o que o torna ideal para ambientes de ensino, locais públicos, empresas, hotelaria e comércio. O painel tátil é compatível com HID, o que proporciona um verdadeiro funcionamento plug-and-play.
Inspire uma colaboração ágil com o modo de quadro branco. Basta ativar esta funcionalidade para transformar o seu ecrã numa tela em branco na qual vários utilizadores podem desenhar manualmente ou com marcadores de apresentação dedicados. Tudo o que é apresentado no ecrã pode ser capturado para impressão fácil ou partilha de ficheiros.
Apresente quatro fontes num único ecrã. A partilha de ecrã sem fios permite-lhe ligar vários dispositivos em simultâneo para uma rápida mudança de conteúdo quando necessário. Utilize a rede Wi-Fi existente para ligar dispositivos de forma instantânea e segura ou utilize os nossos dongles HDMI Interact opcionais para transmitir diretamente para o ecrã sem necessidade de ligar à sua rede segura/protegida.
Com o SO Android integrado no ecrã, pode trabalhar com o SO mais desenvolvido do planeta e guardar a sua própria aplicação diretamente no ecrã. Ou escolha uma aplicações na extensa biblioteca de aplicações Android e reproduza conteúdo a partir daí. Com o agendador de tarefas integrado, pode dividir as suas aplicações e conteúdos pelo dia com base nos seus clientes e na hora do dia, e com a funcionalidade de orientação automática para apresentar conteúdo em modo vertical ou horizontal basta apenas rodar o ecrã.
Antirreflexo, antidedadas, dureza de 7 Mohs.
Liberte a potência, a versatilidade e a inteligência dos ecrãs da linha E da Philips de forma remota com a Wave. Esta plataforma evolutiva na nuvem permite-lhe um controlo total, com instalação e configuração simplificadas, monitorização e controlo de ecrãs, atualização de firmware, gestão de listas de música e configuração dos horários de ligar/desligar. Poupa tempo, energia e reduz o impacto ambiental.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Peso
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Leitor interno
Acessórios
Diversos
Interatividade
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